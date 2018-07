Die Fahrbahnoberfläche auf dem Parkplatz an der Achimer Brückenstraße muss instand gesetzt werden. (Björn Hake)

Achim. Der Parkplatz an der Achimer Brückenstraße muss nach Angaben der Stadtverwaltung an diesem Donnerstag, 12. Juli, und am Freitag, 13. Juli, jeweils abschnittsweise voll gesperrt werden. Wie Heiko Haase vom Bauhof am Mittwoch mitgeteilt hat, müssen Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahnoberfläche durchgeführt werden. Für Rückfragen steht er per E-Mail an h.haase@stadt.achim.de unter Verfügung.