Fehlende Erzieher sind in Achim nicht das einzige Problem. Auch im Rathaus fehlt Personal, um den Kita-Ausbau zu beschleunigen. (Büttner/DPA)

„Mehr geht nicht“: Diese Aussage war jetzt aus der Achimer Verwaltung zu hören. Und sie machte deutlich, dass die Mitarbeiter dort – auch nach Angaben des Bürgermeisters – „auf dem Zahnfleisch gehen“. „Mit der aktuellen Personalsituation kriegen wir eine schnellere Umsetzung von den geplanten Kitaneu- und -umbauten nicht hin“, machte Wiltrud Ysker, Fachbereichsleiterin Soziales, deutlich. Diese Aussage fiel ihr sichtlich schwer, gerade mit Blick auf die Zahlen, die sie nur wenige Minuten vorher den Mitgliedern des Sozialausschusses präsentiert hatte.

Denn die Zahlen zeigen unmissverständlich, dass ganz schnell etwas getan werden müsste, um mehr Kitaplätze in der Stadt zu schaffen. Schwarz auf weiß steht das, wie berichtet, in der Kitabedarfsplanung. „Aktuell gibt es in Achim 19,5 Krippengruppen“, erklärte Ysker. „Gebraucht werden allerdings schon jetzt eigentlich 25.“ Bis zum Jahr 2021 erhöht sich diese Zahl sogar noch auf 29. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Kitagruppen. Es gibt derzeit 40 Gruppen, benötigt werden 42 und in drei Jahren sogar 49. „Wir diskutieren nicht das erste Mal über die Kitabedarfsplanung und wir stellen leider auch nicht das erste Mal fest, dass wir zusätzliche Bedarfe haben“, bedauerte Ysker. Klar sei aber auch: Man habe die Spitze des Eisbergs noch vor sich. Dieser steht nämlich etwa Mitte der 2020er-Jahre bevor. Erst dann werde die Zahl der Kinder in Achim vermutlich wieder zurückgehen.

„Reicht nicht aus“

„Es ist ganz offensichtlich, dass das, was wir heute tun, bei Weitem noch nicht ausreicht“, betonte Bernd Junker (SPD). Aus diesem Grund will die Gruppe SPD/Mindermann, wie berichtet, das Ganze auch noch beschleunigen. Bereits vor dem Jahr 2020 sollen demnach die erforderlichen zusätzlichen Betreuungsplätze geschaffen werden. „Immerhin reden wir hier nicht von Wünschen nach mehr Plätzen, sondern von einem knallharten Rechtsanspruch der Eltern auf diese Plätze“, sagte Michael Pahl (SPD). Um diese Ansprüche erfüllen zu können, müsse man kurzfristig reagieren. Das reiche von der Anmietung bestehender Objekte über die Errichtung von Containerbauten bis hin zu Neubauten.

„Wir müssen wissen, welche Alternativen wir haben und was dafür benötigt wird“, sagte Junker. „Dabei müssen wir uns auch Gedanken machen, ob wir uns als Stadt zur Bewältigung dieser Aufgabe verschulden wollen.“ Fest steht: All diese Forderungen können nicht problemlos erfüllt werden. „Allein die zusätzlichen personellen Kräfte, die wir im Sozialbereich im Rathaus bräuchten, sind häufig nicht leicht zu finden“, betonte Ysker. Hinzu käme noch ein Mehrbedarf an Personal im Fachbereich Bauen. „Für neue Bauvorhaben müssen wir zudem bekanntlich Fristen einhalten. Es ist nicht möglich, einen Neubau innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren.“

Anpassungen noch im nächsten Etat

Geprüft werden soll all das nach dem Willen der Gruppe SPD/Mindermann aber dennoch. Und auch die Mitglieder des Sozialausschusses haben sich nun einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung bis Mitte November – also noch vor den Haushaltsberatungen im Sozialausschuss – mögliche Maßnahmen überprüfen soll, mit denen die Schaffung von Kitaplätzen beschleunigt werden kann. Das schließt auch die Darstellung der Kosten und von zusätzlich benötigtem Personal sowohl in den Kitas als auch bei der Verwaltung ein. Ziel solle es sein, so der Wunsch der SPD, mögliche Anpassungen noch im kommenden Doppelhaushalt 2019/2020 zu berücksichtigen.