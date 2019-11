Das neue Jahrbuch für den Landkreis Verden liegt vor. (Björn Hake)

Es ist knallrot, 360 Seiten dick und eine Fundgrube an Geschichten aus der Historie der Region. Die Rede ist vom neuen Jahrbuch für den Landkreis Verden, das in seinem inzwischen 63. Jahrgang erstmals vom aktuellen Kreisarchivar Florian Dirks herausgebracht wurde. Ein Schwerpunkt der 20 Beiträge von 19 Autoren ist der Erste Weltkrieg.

Reinhard Dietrich, der durch den Ersten Weltkrieg nie seinen Großvater kennenlernen durfte, widmet sich etwa der Jugendwehr im Altkreis Achim. Anhand von Zeitungsberichten erklärt Dietrich, wie Kinder und Jugendliche in Kriegsspielen schon in jungen Jahren zu kleinen Soldaten erzogen wurden. Mit Bezug auf einen Arbeitsplan des Kriegsministeriums beschrieben die Bremer Nachrichten am 16. September 1914 den Zweck der Jugendwehren wie folgt: „Pflege und Förderung gesunder Vaterlandsliebe sowie Kräftigung und militärische Schulung des Körpers.“

Laut Dietrich wollte die Reichsregierung mit den Jugendwehren die Dauer der Rekrutenausbildung im Militär verkürzen, sodass die Soldaten schneller an die Front konnten. Der Geschichtsforscher betrachtet die organisierten Jugendwehren auch im Zusammenhang mit der anfänglichen Kriegsbegeisterung im Deutschen Reich.

Das Ende des Krieges

Auf das Ende des Krieges blickt hingegen Hermann Deuter. Er erzählt, wie das Kriegsende, der Aufstand der Kieler Marinesoldaten und die Abdankung des Kaisers auch in Verden die Novemberrevolution entfachte. Die Kämpfe zwischen Matrosen und reaktionärer Reichswehr hätten sich um ein Haar auch in der Reiterstadt abgespielt. Kurzzeitig übernahm in der Garnisionsstadt ein Soldatenrat die Macht.

Das Jahrbuch ermöglicht es dem Leser aber auch, in der Geschichte der Region noch weiter in die Vergangenheit zu reisen. Die Autorinnen Imke Brandt, Jutta Precht und Annette Siegmüller fassen die Ergebnisse von archäologischen Ausgrabungen bei Verden-Dauelsen und Holtorf-Lunsen zusammen. Damit erinnern sie an den engagierten Hobbyarchäologen Gerald Neumann, der im Oktober 2018 verstarb.

„Er muss so etwas wie den richtigen Riecher gehabt haben, denn auf sein Konto geht die Entdeckung von rund 80 vorher unbekannten archäologischen Fundstellen allein im Landkreis Verden, dazu kommen noch einmal rund 30 Fundstellen im Landkreis Rotenburg“, heißt es in dem Beitrag. Seine Funde sind zum Teil 1500 bis 2000 Jahre alt und reichen in eine Zeit zurück, als römische Legionäre in der Region auf germanische Völker trafen.

Ratsprotokolle geben Aufschluss

Auch der Zweite Weltkrieg findet sich in dem Jahrbuch wieder. Joachim Woock schreibt darüber, wie KZ-Züge durch den Landkreis rollten und die Nazis so unter anderem auch Anne Frank verschleppten. Autor Helmut Lohmann widmet sich hingegen der Nachkriegszeit. Anhand von Ratsprotokollen zeichnet er ein Bild des Lebens im Ort Dörverden nach dem Jahr 1945. Anfang der 1950er Jahre versuchte dort auch, die verbotene „Sozialistische Reichspartei SRP“ an Einfluss zu gewinnen. Mit den antidemokratischen Umtrieben dieser Kleinstpartei befasst sich Klaus Ortel.



Das Jahrbuch für den Landkreis Verden 2020 kostet neun Euro und ist im Kundencenter des ACHIMER KURIER und der VERDENER NACHRICHTEN erhältlich. Der Verkauf erfolgt auch im Kreisarchiv, Lindhooper Straße 77 Verden, sowie im Buch- und Zeitschriftenhandel. Die Auflage beträgt 2300 Exemplare.