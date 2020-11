An der Kläranlage stehen in den kommenden Jahren große Veränderungen an. (Björn Hake)

Eine „recht interessante Sitzung“ versprach der Vorsitzende des Achimer Betriebsausschusses Abwasserbeseitigung, Hans Jakob Baum (FDP), am Dienstagabend. Denn dieses Mal ging es ums liebe Geld. „Ein Thema, das die Öffentlichkeit sicherlich interessiert und das ist in unserem Ausschuss ja nicht immer der Fall. Schließlich behandeln wir manchmal auch sehr technische Themen.“ Dieses Mal sollte es allerdings um den Haushaltsplan für 2021 und die Abwassergebühren gehen.

Und zu letzteren gab es für die Bürger dann auch gleich gute Nachrichten. Denn die Gebühren für Schmutzwasser sollen ab dem 1. Januar 2021 um 20 Cent pro Kubikmeter gesenkt werden. Statt 2,64 Euro sind dann nur noch 2,44 Euro fällig. Steigen wird indes die Niederschlagswassergebühr – und zwar um sieben Cent von 58 auf nun 65 Cent. Die Gebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben soll ab 2021 von 37,70 Euro auf 41,20 Euro je Kubikmeter und die Gebühr für die Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen von 50,40 Euro auf 53 Euro pro Kubikmeter erhöht werden. Von solchen Kleinkläranlagen gibt es in Achim nach Angaben von Uwe Schmoecker, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, derzeit noch etwa 30 Stück. Die aktuelle Gebührenkalkulation gilt nun wie die vorherige für einen Zeitraum von drei Jahren, also bis 2023.

„Eine Reduzierung der Schmutzwassergebühr können wir ja nur realisieren, weil wir Ausgaben, die wir ursprünglich eingeplant hatten, nicht genutzt und deshalb eine Überdeckung haben“, gab Fritz-Heiner Hepke (SPD) mit Blick auf die Zahlen zu bedenken. „Das bedeutet, dass die Bürger jetzt schon drei Jahre lang eigentlich zu viel gezahlt haben.“ Ganz glücklich schien Hepke damit nicht. „Vielleicht sollten wir zukünftig vorsichtiger mit Einplanung von Investitionen sein, die noch nicht gesichert sind.“

Schwierige Kalkulationen

Schmoecker indes gab zu bedenken, dass eine Kalkulation für drei Jahre immer einige Ungewissheiten mit sich bringe. „Wir machen einen Plan und haben die Aufgabe, damit möglichst nah an der Realität zu bleiben, allerdings müssen wir Dinge bestimmen, die teilweise weit in der Zukunft liegen.“ So habe man aus den vergangenen Jahren beispielsweise auch eine Überdeckung, weil zwei Personalstellen im Eigenbetrieb nicht besetzt und mehrere Investitionsprojekte doch noch nicht umgesetzt werden konnten. „Die Gebühren der Bürger sind aber ja nicht verloren gegangen“, sagte Schmoecker. Ohnehin sei aus seiner Sicht eine Differenz von 20 Cent bei den Schmutzwassergebühren „wirklich nichts“. „Wir haben im gesamten Landkreis seit Jahren die zweitbeste Gebühr – sehr günstig und relativ konstant. Im Großen und Ganzen machen wir unsere Sache also ganz gut.“

Für das kommende Jahr sind laut Haushaltsplan des Eigenbetriebs Investitionen unter anderem an der Kläranlage erforderlich. Hier sollen nun endlich die Planungen für diverse Projekte beginnen. So müssen Altanlagen wie der Faulgasspeicher, das Blockheizkraftwerk, Heizungsanlagen sowie die Netzersatzanlage aufgrund ihres altersbedingten Zustandes bis 2022/23 erneuert werden. Sowohl für die Änderung der Gebührensatzung als auch den sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig aus.