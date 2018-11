Des städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung will die Gebühren ab 2019 verändern. (Björn Hake)

Das Energieunternehmen EWE hat nach einer fehlerhaften Abrechnung von Abwassergebühren in Cuxhaven just seine beiden Geschäftsführer vor wenigen Tagen beurlaubt. Zumindest was fehlerhafte Abwassergebührenbescheide angeht, steht die EWE nicht allein dar: Die Stadt Achim hat mindestens in den vergangenen vier Jahren fehlerhafte Gebührenbescheide über den Trinkwasserverband Verden als Dienstleister an die Haushalte verschickt. Das hat Stadtjuristin Thea Mühe auf Nachfrage bestätigt. Wobei sie erklärte: „Fehlerhaft kann sowohl bedeuten, dass zu viel als auch zu wenig berechnet wurde.“ Aber: Der 75-jährige Achimer, der jetzt gegen die Stadt geklagt, sich mit ihr geeinigt hatte und nun für das Jahr 2016 keine Gebühren mehr bezahlen muss, wäre wohl kaum vor Gericht gezogen, wenn er zu wenig hätte bezahlen müssen. Aufgrund dieses Klageverfahrens passt die Stadt Achim nun die Satzung für die Schmutzwassergebühren an.

Rat entscheidet am 18. Dezember

Das soll nun am Dienstag von den Fraktionen vorbereitet und vom Rat am 18. Dezember beschlossen werden. Mehr noch: Die Schmutzwassergebühr soll von derzeit 2,40 Euro pro Kubikmeter auf 2,64 Euro angehoben werden – zuletzt wurde die Gebühr im Jahr 2014 erhöht, damals um 20 Cent. Auch die Gebühr für die Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen soll ab 2019 von 29,60 Euro auf 50,40 Euro je Kubikmeter erhöht und die Gebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben von 18,70 Euro auf 37,70 Euro pro Kubikmeter erhöht werden. Dagegen soll die Niederschlagswassergebühr von derzeit 85 Cent auf 58 Cent pro Quadratmeter Bemessungsfläche sinken. An Gebühren nimmt der städtische Eigenbetrieb jährlich rund 5,5 Millionen Euro ein, davon macht die Niederschlagswassergebühr gut ein Fünftel aus. So steht es in der Kalkulation für 2019.

Von den fehlerhaften Bescheiden der jüngsten Jahre – auch das Abwasser aus Langwedel fließt zum Teil ins Achimer Klärwerk – sind die angeschlossenen Haushalte betroffen. Allerdings können diese nicht mehr rückwirkend klagen, das ist nur innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Gebührenbescheids, der meist Anfang eines Folgejahres verschickt wird, möglich. Der Kläger aus Achim, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat im Januar 2017 gegen den Bescheid von 2016 geklagt, nun fand der Termin vor dem Verwaltungsgericht in Stade statt.

Nur Einzelfall verhandelt

Verhandelt wurde nur der Einzelfall, obwohl der Mann generell das Verhalten von Stadt und Eigenbetrieb moniert. „Der städtische Eigenbetrieb muss kostendeckend arbeiten und darf keine Gewinne machen“, sagt er. Und genauso ist es im Haushaltsplan für 2019 nachzulesen: „Der Eigenbetrieb wird nicht mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben.“ Kostenüber- oder -unterdeckungen sind nach der Rechtsprechung innerhalb von drei Jahren auszugleichen, wenn die tatsächlichen Kosten von den kalkulierten abweichen. Auch dürfe nicht der Haushalt mit den Einnahmen des Eigenbetriebs saniert werden, betont der Achimer. Der Eigenbetrieb erzielt Jahr für Jahr beträchtliche Jahresüberschüsse: 2016 etwa waren es rund 930 000 Euro, 2016 beispielsweise rund 420 000 Euro. Seit 2012 dürfte sich die Summe dieser Überschüsse auf rund fünf Millionen Euro belaufen.

„Und dieses Geld müsste eigentlich an die Gebührenzahler ausgeschüttet werden und nicht in den Haushalt fließen“, betont der 75-jährige Achimer. Dort aber gehen bisher die Überschüsse hin, zugleich sollen nun die Abwassergebühren ein weiteres Mal angehoben werden. „Da geht es ums Prinzip“, stellt der Mann klar, der fünf- bis sechsmal so hohe Anwaltskosten hatte als die Abwassergebühren, die er nun für 2016 erstattet bekam. Daher gilt: „Das mache ich nicht für mich.“

20 Jahre alter Zinssatz

Auch wurmt ihn, was auch schon das Rechnungsprüfungsamt (RPA) in einem älteren Bericht angemahnt hatte: dass der Eigenbetrieb an die Stadt jährlich rund 140 000 Euro an Eigenkapitalzinsen überweist – und zwar nach einem Zinssatz, der vor 20 Jahren vereinbart wurde, obwohl die Zinssätze inzwischen stark gesunken sind. „Eine Berechnungsgrundlage fehlt“, heißt es dazu vom RPA. Die Stadt hatte seinerzeit dazu ausgeführt, dass sie die nicht brauche und der Zinssatz nur „angemessen“ sein müsse.

Der Achimer befürchtet, dass der Rat der Stadt womöglich in Unkenntnis der jeweiligen sehr positiven Jahresabschlüsse und möglichen Gewinne bisher die Gebühren nicht gesenkt hat. Für eine Gewinnausschüttung hätte er jeweils bis zu drei Jahre Zeit gehabt. Ein Beispiel: Die Ratsleute kannten den Jahresabschluss 2015 erst im Dezember 2016 und erfuhren dann, dass die knappe Million Euro – unter anderem zu den Rücklagen und als Eigenkapitalverzinsung – an die Stadt geflossen ist. Amtlich bekannt gemacht wurde dieser Jahresabschluss übrigens erst im Januar 2017. Der Achimer will nun „auf jeden Fall“ ein Normenkontrollverfahren anstrengen, wenn die neue Satzung verabschiedet ist, um ein grundsätzliches Urteil zu erreichen.

Klage gegen Satzung ist möglich

„Eine Klage gegen diese Satzung wäre möglich, aber wir gehen davon aus, dass sie jetzt einwandfrei ist. Wir haben Fehler gemacht und diese behoben“, sagten Stadtjuristin Thea Mühe und der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg. Beide führten aus, dass es sich um ein Missverständnis handele. Die Gebührenrechnung sei fälschlicherweise bisher in den Haushalt des Eigenbetriebs eingerechnet worden, künftig solle dies getrennt erfolgen und erstmals für drei Jahre am Stück. Wenn im jeweiligen Jahresergebnis also ein Überschuss ausgewiesen sei, bedeutet dies laut Stadtverwaltung nicht automatisch, dass so viel mehr Geld mit den Gebühren eingenommen wurde, als es in der Kalkulation der Gebühren für das jeweilige Jahr stand. Also dürften vom Überschuss auch Rücklagen gebildet werden, sagte Kettenburg.

Nun werden die Gebühren (auch rückwirkend, ohne dass sich das im aktuellen Jahr verändernd auf den Geldbeutel der Bürger auswirkt) für die Jahre 2018 bis 2020 festgelegt. Auch stehen im kommenden Jahr Investitionen des Eigenbetriebs an, wofür er rund 1,8 Millionen Euro an Krediten aufnehmen wird. Wegen dieses Betrags und der Umschuldung von Krediten beträgt die Gesamtkreditsumme knapp drei Millionen Euro. „Wir hätten im Jahr 2018 nach der Kalkulation eigentlich 2,43 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser nehmen müssen, haben aber 2,40 Euro berechnet “, erzählte Thea Mühe. Das sei „was Positives für die Gebührenzahler“.

Die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses findet am Dienstag, 27. November, ab 17 Uhr im Rathaus statt.