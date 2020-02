Es gibt Missverständnisse, Wortspielereien, ein Malheur nach dem anderen bei der Premiere des Dramas und Scheidungspläne. (Björn Hake)

Mit dem Schwank „Nix Geld, nix Liebe“ von Erich Koch feierte der Theaterverein Völkser Platt nun im Waller Dörpshus eine grandiose Premiere. Das Publikum war vollauf begeistert und honorierte die großartigen schauspielerischen Leistungen und Verkleidungskünste immer wieder mit Applaus. Bis Ende Februar folgen weitere Vorstellungen, die jedoch allesamt ausverkauft sind.

Theater im Theater – die Generalprobe eines Dramas nebenan im Gasthaus „Ochsen“ – bildet den Grundstock für die aktuelle Aufführung des Theatervereins aus Völkersen. In dem Zehn-Personen-Stück sorgen unzählige Kostüm- und Rollenwechsel für Abwechslung und Aufregung. „Wir haben sehr lange nach einem geeigneten Stück gesucht. Vor dem Stück ist nach dem Stück“, erklärte Jörg Meyer, der Regie führt und in Ilse Meinken eine fleißige Assistentin an seiner Seite weiß, vor der Premiere. „Eigentlich wurde es in ostfriesischem Platt geschrieben. Mit Linda Strepkowski, die von dort kommt, haben wir zusammengesessen und die Dialoge angepasst“, fügte Meyer an.

Schlagende Argumente

Die Hauptrollen spielen der leidgeprüfte Ehemann Willi Mammut (Uwe Behrmann) und sein Freund Georg Würmer (Jens Sarrasch), die einen 26-Millionen-Jackpot geknackt haben, diesen Triumph aber vor den Ehefrauen (Ruth Mammut, gespielt von Linda Strepkowski und Julia Würmer/Stefanie Bokeloh-Brischke) verheimlichen wollen. Da hilft nur eines: Sie behaupten, dass der Lottoschein nicht abgegeben wurde. Das hat zwangsläufig Folgen: Die Ehefrauen stellen die beiden Freunde als Dummköpfe und Versager hin und haben schlagende Argumente.

Alles beginnt damit, dass Willi mit Cognac-Schwenker und Buddel auf die Bühne tritt und von Georg vom Gewinn erfährt. Den ersten Lacherfolg verzeichnen die Völkerser, als Opa Rudi (Reinhard Körte) als Zeus im weißen Gewand mit Stöckelschuhen erscheint. Transmutation, Lebedame, Gastronomie und beidhändige Anatomie – es wird in der Folge nur so mit Beschreibungen durch den Raum geworfen. „Lieber arm als unglücklich verheiratet“, sagen die beiden Lottogewinner, als sie sich durch sechs Richtige mit Superzahl auf das große Geld freuen dürfen. Natürlich haben die Frauen die Lottozahlen längst auf dem Handy verglichen und freuen sich auf ein Leben in Saus und Braus. Andere schmieden ebenfalls Pläne und hoffen, etwas vom großen Gewinn abzubekommen.

Großartige Stimmung

Immer wieder erscheinen die Drama-Schauspieler vor der Generalprobe im Wohnzimmer mit dem geschwungenen Sofa und vier anderen Sitzgelegenheiten. Sohn Gerd Mammut (Peter Vogel) und Oma Rosa (Erika Schorling) sorgen mit ihren rosa Ballettröckchen für großartige Stimmung bei den Zuschauern. Willis ungeliebte Schwägerin Hedwig Zicke (Heike Volk) – erst Hexe, später Vogelscheuche – plant mit dem Geld eine Schönheitsoperation, Mammut-Sohn hofft auf eine Ballettschule. Die aufreizende Russin Tamara Molotow (Jana Wöhler), die den Bürgermeister Robert „Robbitsch“ (Erhard Kettenburg) des Geldes wegen um den Finger wickelt und dabei enttäuscht wird, will ein Wellnesshotel errichten, um die Liebe in die Welt zu bringen.

Doch mit der Notlüge von Willi und Georg platzen alle Träume. Nix Geld, nix Liebe und eben auch keine großen Sprünge. Es gibt Missverständnisse, Wortspielereien, ein Malheur nach dem anderen bei der Premiere des Dramas und Scheidungspläne – das Geschehen auf der Bühne wird nicht langweilig. Was Bundeskanzlerin Angela Merkel und Mary Roos mit dem Theaterstück verbindet, das wird hier nicht verraten, damit die Spannung für die nächsten Aufführungen erhalten bleibt.

Als Souffleuse ist Ingrid Heimsoth im Einsatz. Für die Bühne ist Hartmut Struhs verantwortlich, Rainer Labrenz und Rainer Scharnhusen sind es für die Technik. Um die Requisiten kümmern sich Jutta Kastens und Bernd Galensa. Alle Hände voll zu tun haben Elisabeth Poetukat, Christel Meyer, Christina Fehsenfeld und Almut Aßmann in der Maske.