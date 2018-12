Eine Lärmschutzwand wie diese soll ab Anfang 2019 auch in der Stadt Achim errichtet werden, wie die Deutsche Bahn nun mitgeteilt hat. (Björn Hake)

Nun hat die Deutsche Bahn auf Nachfrage präzisiert, wo genau ab Januar die neuen Lärmschutzwände entlang der Strecke Hannover - Bremen zwischen Achim und Mahndorf entstehen werden. Auf Achimer Grund zwischen der Autobahn 1 und der Thalenhorststraße auf einer Länge von rund 500 Metern und einer Höhe „von drei Metern über Schienenoberkante“ sowie auf Bremer Boden auf einer Länge von etwa 900 Metern bis zum Bahnübergang „Mahndorfer Bahnstraße“. Die Bahn investiert nach eigenen Angaben knapp vier Millionen Euro in diese Lärmschutzmaßnahme.



Die Vorarbeiten haben, wie berichtet, bereits begonnen. Die Hauptarbeiten starten am Montag, 7. Januar 2019, und sollen Mitte Februar abgeschlossen werden. „Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können diese Lärmschutzwände überwiegend nur vom Gleis aus gebaut werden. Die Arbeiten finden durchgängig tagsüber und nachts sowie an den Wochenenden statt“, hat die Deutsche Bahn erklärt. Demnach dürfte mit Baulärm zu rechnen sein, ebenso könnte Staub aufgewirbelt werden. „Es werden moderne lärmgedämpfte Arbeitsgeräte eingesetzt; trotzdem lassen sich Belästigungen leider nicht vermeiden.“

Entlastung für Anwohner

Die Lärmschutzwände bestehen aus hochschallabsorbierenden Leichtmetallelementen und würden die Anwohner entlang der Bahnstrecke vom Lärm der vorbeifahrenden Züge entlasten. Nach Angaben der Bahn profitieren auch weiter von der Bahnstrecke entfernt liegende Häuser und Wohnungen von der Wirkung des aktiven Lärmschutzes. Das Lärmsanierungsprogramm wird seit knapp 20 Jahren gefördert.

+++Update vom 20. Dezember+++