Eine Lärmschutzwand wie diese soll ab Anfang 2019 auch in der Stadt Achim errichtet werden, wie die Deutsche Bahn nun mitgeteilt hat. (Björn Hake)

Die Deutsche Bahn errichtet Lärmschutzwände in Achim. Wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt hat, baut es im Rahmen des Programms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ in Bremen-Mahndorf und der Stadt Achim entlang der Bahnstrecke zwei Lärmschutzwände auf der Nord- und auf der Südseite mit einer Gesamtlänge von rund 2000 Metern. Wo genau die Lärmschutzwände in Achim dann enden werden, das konnte die Bahn noch nicht abschließend sagen.

Die Vorarbeiten haben bereits begonnen. Die Hauptarbeiten starten am Montag, 7. Januar 2019, und sollen Mitte Februar abgeschlossen werden. „Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können diese Lärmschutzwände überwiegend nur vom Gleis aus gebaut werden. Die Arbeiten finden durchgängig tagsüber und nachts sowie an den Wochenenden statt“, hat die Deutsche Bahn erklärt. Demnach dürfte mit Baulärm zu rechnen sein, ebenso könnte Staub aufgewirbelt werden. „Es werden moderne lärmgedämpfte Arbeitsgeräte eingesetzt; trotzdem lassen sich Belästigungen leider nicht vermeiden.“

Entlastung für Anwohner

Die Lärmschutzwände bestehen aus hochschallabsorbierenden Leichtmetallelementen und würden die Anwohner entlang der Bahnstrecke vom Lärm der vorbeifahrenden Züge entlasten. Nach Angaben der Bahn profitieren auch weiter von der Bahnstrecke entfernt liegende Häuser und Wohnungen von der Wirkung des aktiven Lärmschutzes. Das Lärmsanierungsprogramm wird seit knapp 20 Jahren gefördert.

Damit wurde die finanzielle Möglichkeit geschaffen, Schallschutzmaßnahmen auch entlang vorhandener Schienenwege umzusetzen. Seit dem Start des Programms haben Bund und Bahn nach eigenen Angaben über 1,3 Milliarden Euro in die Lärmsanierung von knapp 1700 Kilometern Schienenstrecke und 58 400 Wohneinheiten investiert.