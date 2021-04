Ab dem 16. April soll das Modellprojekt in Achim starten und dann können unter anderem die Geschäfte in der Innenstadt wieder öffnen. (Björn Hake)

Die richtige Arbeit geht jetzt erst los. Das hatte Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld bereits am Sonnabend angekündigt, kurz nachdem klar war, dass die Weserstadt als eine zunächst 14 Städten und Gemeinden in Niedersachsen ausgewählt wurde, um in einem Modellprojekt Corona-Lockerungen auszuprobieren. In einer zweiten Runde sollen elf weitere Kommunen folgen. Wie berichtet, sollen in Achim dann bald unter bestimmten Voraussetzungen und in einem abgegrenzten Bereich Einzelhandelsgeschäfte, Außenbereiche von Restaurants und Cafés, Fitnessstudios, Kinos, Theater oder Galerien wieder öffnen dürfen. Der Zutritt ist möglich, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt und die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung genutzt wird.

„Nachdem am Sonnabend Achim als Modellkommune ausgewählt wurde, haben am Wochenende schon erste intensive Planungsgespräche stattgefunden. Alle Beteiligten waren sich einig, dass es kein ,Schnellschuss' werden darf und soll“, berichtet Rainer Ditzfeld. Viele Sachverhalte, die in der sehr kurzen dreitägigen Bewerbungsfrist noch nicht geklärt werden konnten, sollen nun strukturiert auf den Weg gebracht werden. „Starten soll die Modellkommune für drei Wochen am 16. April“, konkretisiert Ditzfeld schon einmal den wichtigen Termin für seine Stadt.

Modellprojekt in Achim: Zusätzliches Testzentrum geplant

Bis dahin müssten allerdings noch einige Dinge auf den Weg gebracht werden. Dazu gehört beispielsweise ein zusätzliches Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz an der Bremer Straße. Dieses ist laut Ditzfeld bereits vom Landkreis Verden genehmigt und soll nach seiner Inbetriebnahme im Laufe der 15. Kalenderwoche von Montag bis Sonnabend jeweils den ganzen Tag geöffnet haben. Darüber hinaus werde darüber nachgedacht, weitere Testmöglichkeiten wie etwa mobil vom Pkw aus einzuführen. Weitere Punkte, die nach Angaben des Bürgermeisters bis zum Start des Projektes unbedingt benötigt werden, sind: der Zugriff auf die Luca-App des Landes Niedersachsen für das Gesundheitsamt Verden zur Kontaktnachverfolgung, eine Vereinbarung mit den teilnehmenden Betrieben, ein Sicherheits- und Ordnungskonzept sowie eine wissenschaftliche Begleitung zur Auswertung der drei Wochen.

„Es kommt bis zum 16. April viel Arbeit auf alle Beteiligten zu“, ist sich Ditzfeld bewusst. „Alle hoffen, dass es mit den Modellkommunen gelingt, neue Perspektiven - für die nächsten Wochen und Monate - auf den Weg zu bringen.“ Das bedeute, Konzepte zu erproben, die dann im Erfolgsfall ausgeweitet werden können. „Mit der Erfassung der Daten und den damit verbundenen Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen kann und darf so ein Projekt auch scheitern, aber nur so können neue Wege aus der Pandemie aufgezeigt werden“, ist Ditzfeld überzeugt.