Um das Erscheinungsbild ungenutzter Grünflächen zu verbessern, sollen in Achim vermehrt Blumenwiesen entstehen. (Björn Hake)

6000 Quadratmeter: So groß sind zusammengerechnet die Flächen, die bereits im kommenden Jahr zu einem Paradies für Bienen und andere Insekten werden könnten. Die Achimer Stadtverwaltung hat nun nämlich auf Grundlage eines Antrages der Grünen geprüft, welche stadteigenen Flächen geeignet sind, auf ihnen statt des üblichen Rasens mehrjährige Blumenwiesen anzupflanzen.

Die Grünen wollten, wie berichtet, mit ihrem Antrag erreichen, dass sich die Stadt zukünftig – wie bereits einige Privatinitiativen – vermehrt für den Insektenschutz engagiert. Konkret schlugen sie vor, dass Flächen an Gebäuden und Straßen, die neu angelegt werden, nicht mehr wie bisher mit Grassaat, sondern mit mehrjähriger Saat für Blumenwiesen bepflanzt werden. Darüber hinaus beantragte die Fraktion, dass für die kommenden Jahre ein Plan entwickelt wird, wie weitere Flächen in Blumenwiesen umgewandelt werden können.

Vielfältige Möglichkeiten für Umwandlung

Und dies geht offenbar auf zahlreichen Flächen im Achimer Stadtgebiet relativ unproblematisch. Das lässt zumindest die Auflistung der Verwaltung vermuten. Unter anderem handelt es sich bei den aufgelisteten Flächen um derzeit nicht benötigte Grundstücke für öffentliche Spielplätze wie beispielsweise an der Eckstraße, dem Mohnblumenweg oder der Rotkehlchenstraße. Darüber hinaus sei eine solche Umgestaltung auch auf einigen Verkehrskreisel-Innenbereichen im Gewerbepark Uesen sowie an mehreren Straßenseitenräumen an stadteigenen Wirtschaftswegen möglich. Doch damit noch nicht genug. Die Verwaltung schlägt außerdem vor, als „Pilotprojekt Ortsdurchfahrt“ die kompletten Straßenseitenräume des Achimer Ortseingangs im Bereich der L 167 – also zwischen der Anschlussstelle der A 27 Achim-Nord bis zum Kreisel am Freibad – als Blumenwiese umzugestalten. Von diesen Maßnahmen erhofft sich die Stadtverwaltung gleich zwei positive Effekte. „Das Erscheinungsbild des öffentlichen Stadtgrüns wird in der Qualität verbessert und gleichzeitig der Insektenschutz gefördert“, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage, die in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung Ende November auf der Tagesordnung steht.

Kosten für Pflege noch unklar

Nicht berücksichtigt hat die Verwaltung in ihrer Aufzählung jedoch die eigenen Ausgleichsflächen. Diese seien teilweise schon belegt als Ausgleich für konkrete Bauprojekte und dürften deshalb nicht mehr verändert werden. Auch noch nicht zugeordnete Flächen müssten als möglicher Ausgleich vorgehalten werden. Darüber hinaus rät die Verwaltung davon ab, Grünflächen der stadteigenen Gebäude wie Kitas und Schulen flächendeckend als Blumenwiesen zu nutzen, weil die Sicherheit spielender Kinder bei der Ansiedlung von Insekten wie Bienen und Wespen nicht mehr sichergestellt werden könne. In Einzelfällen könne man über kleinere Flächen, wie sie aktuell schon an einigen Gebäuden bestehen, jedoch nachdenken.

Nach einer ersten Kostenschätzung des Bauhofs würde die Umwandlung der nicht genutzten Spielplatzflächen und Kreiselinnenbereiche zu mehrjährigen Blumenwiesen einmalig Kosten in Höhe von etwa 15 000 Euro verursachen. Nicht enthalten sind in dieser Rechnung jedoch die Straßenseitenräume. „Es ist geplant, dass der Bauhof die Arbeiten mit eigenem Personal und Maschinen selbst plant und ausführt“, kündigt die Verwaltung an. Lediglich das Saatgut müsse eingekauft werden. Dafür rechnet der Bauhof mit Kosten von etwa 400 Euro. „Der Einmalaufwand wird durch die Verschiebung beziehungsweise die Reduzierung der turnusmäßigen Arbeiten des Bauhofs kompensiert“, heißt es. Für die Saatgutkosten können indes die vorhandenen Budgets des Bauhofs genutzt werden.

Pflegeaufwand konkret erfassen

Nicht genau beziffert werden können hingegen aktuell die Kosten für die Unterhaltung der Fläche. Zwar gehen die Grünen, wie sie es in ihrem Antrag formuliert haben, davon aus, dass sich der Arbeitsaufwand sogar noch minimiere, da die Blumenwiesen nur ein- bis zweimal jährlich gemäht werden müssen, die Stadtverwaltung verweist jedoch darauf, dass es diesbezüglich aktuell noch keine Erfahrungswerte gebe.

Sie schlägt daher vor, den Aufwand zur Pflege der Flächen bis zum Jahresende 2020 konkret zu erfassen und dann dem Ausschuss für Bauunterhaltung einen Erfahrungsbericht vorzulegen. Erst auf Basis dieses Berichts solle dann über eine Fortführung oder möglicherweise sogar eine Ausweitung der Flächenumgestaltung entschieden werden.