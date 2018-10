Die Grundschule Uphusen wurde bereits vergrößert, nun sollen weitere Schulen und Kitas folgen. (Björn Hake)

Die Lücke, die in den kommenden Jahren in der Stadt Achim zwischen den erforderlichen Kita- und Schulplätzen und dem vorhandenen Angebot klafft, ist – wie berichtet – groß. Dennoch sind ja bereits Neu- oder Erweiterungsbauten sowie Sanierungen städtischer Gebäude beschlossen und daher lohnt ein Blick auf den Bestand. Allerdings: „Der Gebäudebestand der Stadt wird sich weiter stark erhöhen.“ Zu dieser Erkenntnis ist die Stadtverwaltung selbst gekommen. Waren es im Jahr 2012 noch 58 städtische Immobilien, die es zu unterhalten gab, sind es nunmehr 64. Tendenz steigend. Und das so weit, dass die Verwaltung davon ausgeht, dass sich ihr Gebäudebestand seit 2012 bis zum Jahr 2024 um 30 Prozent erhöht haben wird. Auf der anderen Seite ist der Sanierungsstau im Laufe der jüngsten Jahre deutlich gesunken.

Lag dieser vor sechs Jahren noch bei rund 15 Millionen Euro, belief sich der nicht finanzierte Sanierungsstau im Jahr 2016 auf rund elf Millionen Euro, im vergangenen Jahr bei knapp vier Millionen Euro und laut Verwaltung nunmehr bei zwei Millionen Euro. Die große Differenz etwa zum Sanierungsstau von vor zwei Jahren liegt aber auch daran, dass sanierungsbedürftige Gebäude wie das städtische Freibad gleich durch einen Neubau ersetzt werden und daher allein dieser Posten für eine Reduzierung des Sanierungsstaus von rund vier Millionen Euro gesorgt hat.

Diverse Vorhaben im Jahr 2019

Interessant ist an diesem Vergleich auch, dass die Verwaltung 2016 noch davon ausgegangen war, dass sie für geplante Neu- und Erweiterungsbauten in den kommenden drei Jahren etwa 5,5 Millionen Euro ausgeben müsse, während es 2017 für die nächsten vier Jahre schon 15,5 Millionen Euro waren und in der aktuellen Auflistung sollen bis zum Jahr 2030 stolze 35,6 Millionen Euro in Neu- und Erweiterungsbauten investiert werden.

Zwar ist dann auch der Freibadneubau in dieser Summe enthalten, in erster Linie aber werden Schulen und Kindertagesstätten vergrößert oder neu gebaut. Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilungsvorlage für die Ratsfraktionen zusammengefasst hat, stehen allein im kommenden Jahr diverse Bauvorhaben auf der Agenda: die Fortsetzung der begonnenen Neubauten des Feuerwehrhauses Baden und des Freibades sowie die Erweiterung der Grundschule Uesen, die Kernsanierung der Grundschule Baden und der Neubau der Dachkonstruktion des Hallenbades.

Stadt kauft Postgebäude

Neu begonnen werden soll im Jahr 2019 mit der Vergrößerung der Kindertagesstätte Uesen auf dem Gelände des Grundstücks an der Heinrich-Laakmann-Straße 10, mit der Erweiterung der Gebäude für die IGS und der Aufstellung von mobilen Raumanlagen für die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule. „Das ist der erste Schritt vor der Herstellung eines konventionell hergestellten Erweiterungsbaus“, informiert die Verwaltung. Für den Neubau von Kindertagesstätten im Bereich der Friedhofserweiterungsfläche in Achim-Baden und in der „Nördlichen Innenstadt“ sollen darüber hinaus die nächsten Planungsschritte erledigt werden. Apropos: Für die zukünftige Entwicklung dieses Quartiers hatte sich die Stadt in diesem Jahr das ehemalige Postgebäude gesichert, das „zeitnah an einen Investor verkauft werden soll“.

Mit der steigenden Zahl der in öffentlicher Hand befindlichen Gebäude steigt parallel der Bedarf an Personal sowie an Finanzen dafür, betont die Stadtverwaltung. Zusätzliche Hausmeister sowie Mitarbeiter für den Bauhof, die Gebäudereinigung und die Liegenschaftsverwaltung würden gebraucht. Und wenn, wie in der jüngsten Sitzung der Ratsausschüsse zum Thema Handlungskonzept diskutiert, die Politik tatsächlich Neubauten beschleunigen möchte, müssten auch mehr Ingenieure sowie Architekten von der Stadt Achim eingestellt und bezahlt werden.