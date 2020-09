Werben für den Studienort Achim und das duale Studium: Tobias Kirschke, Wolfgang Reichelt und Annett Bork (von links). (Björn Hake)

Johannes Städter ist 20 Jahre alt und studiert an der Leibniz-Fachhochschule (FH) in Achim Embedded Automation Design. Achim? Nicht gerade eine attraktive Studentenstadt wie beispielsweise Heidelberg, Marburg oder Tübingen mögen sich da seine früheren Mitschüler aus Brandenburg denken. Doch weit gefehlt, wenn der Bachelorstudent von der Weserstadt erzählt, gerät er regelrecht ins Schwärmen und zählt deren Standortvorteile als Studienort auf: „Achim befindet sich genau im Zentrum der kooperierenden Unternehmen aus den Landkreisen Verden und Rotenburg. Von der Hochschule bis zur Arbeit sind es noch nicht einmal 30 Kilometer“, sagt der angehende Bachelor of Science.

Neben diesem besonderen Mix aus Theorie an der FH und Praxis im Unternehmen bietet das duale Studium noch einen weiteren Vorteil für junge Menschen aus der Region – sie brauchen dafür nicht eigens umzuziehen und ihr soziales Umfeld zu verlassen. Die Firmen profitieren wiederum davon, dass sie den Nachwuchs vor Ort an sich binden können.

Start im vergangenen Jahr

2019 hat die Leibniz-FH aus Hannover mit ihrem landesweit ersten Studienort in den Räumlichkeiten des Schuhmaschinenherstellers (Desma) in Achim ein Pilotprojekt gestartet (wir berichteten). Insgesamt drei technische duale Studiengänge werden dort angeboten. Neben Wirtschaftsinformatik und IT-Security eben auch das von Johannes Städter studierte Embedded Automation Design. Gemeinsam mit acht weiteren Kommilitonen kümmert er sich um die Technik hinter der Technik, sprich um die kleinen verborgenen Computer in der Kaffeemaschine oder im Kühlschrank, die dafür sorgen, dass auch der korrekte Füllstand an das Smartphone übermittelt wird.

Sechs Semester, also insgesamt drei Jahre, dauert das Studium. Die Hälfte des Semesters verbringen die Studenten an der FH, die andere in jeweils einem der rund zehn Kooperationsunternehmen in den Landkreisen Verden und Rotenburg. Sollten sich die Studentenzahlen positiv entwickeln, kann sich Annett Bork, Vizepräsidentin für Lehre an der Leibniz-FH, sogar vorstellen, das Portfolio am Standort Achim prinzipiell zu erweitern.

Vorlesungen beginnen im Oktober

Das neue Semester hat gerade im September begonnen, die Vorlesungen starten allerdings erst Mitte Oktober. Die gute Nachricht für alle, die nach dem Abitur noch nicht genau wissen, was sie machen sollen oder nach einer Ausbildung, beispielsweise zum Mechatroniker, noch einmal richtig durchstarten wollen: Es gibt noch freie Studienplätze. Auch Tobias Kirschke, Personalchef beim Verdener Transformatoren-Hersteller Block, sucht noch Bewerber für die beiden dualen Bachelorstudiengänge Wirtschaftsinformatik und IT-Security.

Mit dem Einzug der Digitalisierung in den Unternehmen seien dies die am stärksten wachsenden Branchen der Zukunft. Neben der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) oder einer abgeschlossenen dreijährigen Berufsausbildung in diesem Bereich müssen die Interessenten allerdings noch etwas für das duale Studium mitbringen, und zwar „ein Grundinteresse für Mathematik und Informatik“, betont Kirschke. Doch keine Bange, bei Block werde für die Absolventen auch interner Unterricht in Höherer Mathematik angeboten.

Gute Chance auf Beschäftigung

„Wir haben in unserer Region viele gesunde mittelständische Unternehmen sowie eine niedrige Arbeitslosenquote. Die Chance, nach dem Studium in einem der Unternehmen fest angestellt zu werden, ist also groß“, erläutert Wolfgang Reichelt, Inhaber der Firma Block, auch in seiner Funktion als langjähriger Präsident des Unternehmensverbandes Rotenburg-Verden.

Eine Zulassungsbeschränkung für die am Studienort Achim angebotenen Studiengänge gibt es übrigens nicht. „Die Studenten bewerben sich direkt bei den Kooperationsunternehmen. Wir wählen die Bewerber dann selbst aus“, erklärt Kirschke. Für den Geschäftsleiter Personalmanagement zählt vor allen Dingen eins, nämlich der persönliche Eindruck, den der Bewerber beim Gespräch in größerer Runde hinterlässt. Da es sich bei der Leibniz-FH um eine private Fachhochschule in Trägerschaft der traditionsreichen Leibniz-Akademie handelt, fallen pro Semester Studiengebühren an, die üblicherweise von den kooperierenden Unternehmen getragen werden. Neben den technischen Studiengängen werden am Hauptsitz in Hannover auch wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge sowie einer im Bereich Health Management angeboten.

15 Professoren lehren in Achim

Einer der insgesamt 15 Professoren, die in Achim lehren, ist Michael Arnold, Studiengangsleiter Embedded Automation Design. Er sieht den Studiengang als „Bindeglied zwischen Elektro- und Informationstechnik“. Das vergangene Semester ist für ihn und seine Studenten pandemiebedingt sehr herausfordernd gewesen. „Wir haben das aber alles ganz gut hinbekommen“, sagt Arnold. Auch das Wintersemester finde noch ausschließlich digital statt. Für Johannes Städter jedoch kein Problem: „In einer Online-Vorlesung wird den Studenten der Stoff genauso gut vermittelt wie in einer Präsenz-Vorlesung.“

Ist er gerade im Unternehmen, arbeitet Johannes Städter in der Entwicklungsabteilung der Firma Block, einem der weltweit führenden Hersteller von Transformatoren, Stromversorgungen, Drosseln und EMV-Filtern. „Ich kann dort eigenverantwortlich handeln, werde nach meiner Meinung gefragt und arbeite auf Augenhöhe mit den Kollegen“, freut er sich. Sollte er doch einmal für eine Vorlesung zum FH-Sitz nach Hannover müssen, ist dies dank Achims guter Bahnanbindung überhaupt kein Problem.