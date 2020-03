Achim hält sich vorerst zurück, was die Rückzahlung der Kitagebühren wegen der Corona-Schließungen angeht (Symbolbild). (Michael Braunschädel)

Die vergangenen zwei Wochen, in denen Schulen und Kindertagesstätten wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen hatten, war für viele Eltern alles andere als leicht. Sie mussten alternative Betreuungsformen organisieren oder am besten gleich selbst ins Homeoffice wechseln, um sich um die Versorgung der Kinder zu kümmern. Immer mehr Städte und Gemeinden im Landkreis und der umliegenden Region spielen daher aktuell mit dem Gedanken, die Eltern in dieser Zeit zumindest finanziell zu entlasten und ihnen die Kitagebühren für die Zeit der außerplanmäßigen Schließung zu erlassen. Betroffen von der Befreiung wären Eltern von Krippen- und Hortkindern, da die Kindergärten in Niedersachsen generell beitragsfrei sind.

Aktuell „kein Anspruch“

In Achim ist die Rückerstattung der Gebühren zum jetzigen Zeitpunkt allerdings offenbar noch nicht geplant. „Aktuell besteht kein Anspruch auf Erstattung von Kitabeiträgen. Ob die Stadt Achim nachträglich aus Kulanzgründen anteilig Beiträge erstatten wird, kann zurzeit noch nicht beantwortet werden“, teilt Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker auf Nachfrage mit. „Es handelt sich hierbei um eine politische Entscheidung. In diese Entscheidung müssen diverse Aspekte einbezogen werden, die solange noch nicht absehbar sind, solange die aktuelle Ausnahmesituation weiter anhält.“ Anders sehe es nach Angaben von Wiltrud Ysker derzeit allerdings für das Verpflegungsgeld aus. „Die Abbuchung des Verpflegungsgeldes wird vorerst eingestellt“, sagt sie. Der Kitabeitrag sei jedoch weiterhin zu zahlen.

Stadt Verden geht anders vor

Verden geht da einen anderen Weg. Die Stadt hat, wie berichtet, angekündigt, die Krippen-, Hort- sowie die Gebühren für die Sonderöffnungszeiten für den Monat April 2020 nicht einzuziehen. Auch in Ottersberg hat die CDU/FDP-Gruppe anlässlich der Coronavirus-Krise kürzlich einen Erlass der Gebühren für die Kinderbetreuung in den Einrichtungen des Fleckens gefordert, um die betroffenen Eltern zu entlasten.

Die Stadt Achim setzt derzeit ihren Fokus darauf, die zusätzlich zu schaffenden Kitagruppen für das kommende Kitajahr auch unter den aktuell schwierigen Bedingungen weiter realisieren zu können. „Wir versuchen, alles zu tun, um eine rechtzeitige Inbetriebnahme der neuen Kitagruppen zum nächsten Kitajahr sowohl in baulicher als auch in personeller Hinsicht zu sichern“, kündigt Wiltrud Ysker an. „Aufgrund der Corona-Krise verzögern sich allerdings natürlich leider auch die Auswahlverfahren für das benötigte Personal, weil die Auswahlgespräche verschoben wurden.“