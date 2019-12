Viele Gäste waren zur Verleihung des Achimer Ehrenpreises in den Ratssaal gekommen. (Björn Hake)

Dass es kein ganz gewöhnlicher Abend im Achimer Rathaus war, wurde am Donnerstag spätestens klar, als Bürgermeister Rainer Ditzfeld höchstpersönlich jeden Besucher am Eingang des Ratssaals empfing und mit Handschlag begrüßte. Ein Blick in den vollen Saal bestätigte diesen Eindruck dann nochmals. Bis kurz vor 18 Uhr wurden noch schnell zusätzliche Stühle in den Raum gebracht, damit auch wirklich jeder der zahlreichen Besucher einen Platz finden konnte. Sie alle waren an diesem Abend gekommen, um die Gewinner des Achimer Ehrenpreises zu feiern. Ein Preis, der in diesem Jahr bereits zum 20. Mal vergeben wurde.

„Wenn ich diese vollen Ränge sehe, geht mir das Herz auf“, sagte Rainer Ditzfeld zu Beginn seiner Ansprache. Der volle Saal sei eine tolle Anerkennung für den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz der Preisträger. Doch diese zu finden, sei in diesem Jahr alles andere als leicht gewesen. Nicht etwa, weil es keine Vorschläge gab, sondern vielmehr, weil die Auswahl so groß war. „Im Grunde gibt es den einen richtigen Preisträger auch gar nicht, weil eigentlich alle vorgeschlagenen Personen einen Preis verdient hätten“, sagte Ditzfeld. Letztlich konnte sich die Jury dann aber doch einigen – auf drei Einzelpersonen und zwei Gruppen, die seit Donnerstagabend nun ganz offiziell Träger des Achimer Ehrenpreises sind. „Leider haben wir keinen passenden Preisträger in der Kategorie ,Zivilcourage‘ gefunden“, bedauerte der Bürgermeister. Zwar habe es auch in diesem Jahr Menschen gegeben, die sich in brenzligen Situationen für andere eingesetzt hätten, „aber die wollen häufig nicht öffentlich genannt werden oder haben zwar in Achim geholfen, sind aber selbst keine Achimer und erfüllen somit nicht die Voraussetzungen für einen Ehrenpreis“, erklärte Ditzfeld.

Ganz anders sah das natürlich bei den Preisträgern aus. Die Gewinner des Achimer Ehrenpreises 2019 sind: Angela Wilkens-Scheler, Elke Siemt, Klaus Bischoff, die Achimer Geschichtswerkstatt und die Dorfgemeinschaft Borstel. Ditzfeld freute sich sichtlich, dass alle sich entschieden hatten, den Preis anzunehmen. "Ihr seid Preisträger, weil euer ehrenamtliches Engagement herausragt und ihr Vorbild für andere seid", lobte er. Ein solcher Einsatz sei für eine Stadt wie Achim von unschätzbarem Wert. "Daher habe ich die große Hoffnung, dass alle hier im Raum ihrem Ehrenamt auch weiterhin treu bleiben.“