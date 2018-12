Die Stadt hat alle nötigen Unterlagen zusammen und will nun zu Beginn des Jahres den Antrag zur Planfeststellung beim Landkreis Verden einreichen. (Christian Walter)

Der Optimismus bleibt bestehen. Den will sich im Achimer Rathaus keiner nehmen lassen. Dieser Optimismus bezüglich des Großprojektes Achim-West ist aus Sicht der Verantwortlichen auch durchaus angebracht. Und das, obwohl es aus der Nachbarstadt Bremen nach wie vor noch keine Information darüber gibt, in welcher Höhe sich die Hansestadt an dem länderübergreifenden Projekt beteiligen möchte. „Wir sind guter Dinge, dass in Bremen nicht mehr in Frage steht, ob sie sich beteiligen, sondern nur wie und in welcher Höhe“, sagt der Erste Stadtrat, Bernd Kettenburg. Im Sommer hatte Bürgermeister Rainer Ditzfeld im Gespräch mit unserer Zeitung noch die Hoffnung geäußert, dass bis zum Ende der Herbstferien dieses Jahres mit einer Entscheidung aus Bremen zu rechnen sei. Eine Hoffnung, die ganz offensichtlich nicht erfüllt wurde.

„Die ohnehin schon engen Gespräche mit Bremen haben sich noch weiter intensiviert“, begründet Martin Balkausky, Geschäftsführer der Achim-West Entwicklungsgesellschaft mbH seinen Optimismus. Unabhängig von der Entscheidung in Bremen geht Achim nun aber den nächsten Schritt. Nachdem die Politik in der Ratssitzung am 1. November mit großer Mehrheit die Trasse zur Verbindung von Bremer Straße, Autobahn 27 und Theodor-Barth-Straße abgesegnet hatte, wird es nun ernst. „Wir haben alle Unterlagen zusammen und werden zu Beginn des Jahres den Antrag für die Planfeststellung beim Landkreis einreichen“, kündigt Balkausky an. Zu den Unterlagen gehören neben einem Lärm- und Verkehrsgutachten beispielsweise auch eine Umweltverträglichkeitsstudie.

Genügend Kompensationsflächen

„Neben den Unterlagen haben wir nun voraussichtlich auch genügend Kompensationsflächen für die Herstellung der Straße zusammen“, sagt Balkausky. Insgesamt würden zwischen 32 und 40 Hektar benötigt. „Wir haben die Kompensationsflächen ausschließlich im Gebiet der Stadt Achim gefunden.“ So würden sich Flächen beispielsweise in der Vogelsiedlung oder in Badenermoor befinden. Diese Beschränkung auf Achim habe man jetzt bei den Kompensationsflächen für den Straßenbau noch umsetzen können, „für ein Gewerbegebiet wären dann allerdings noch weitere Flächen notwendig und diese würden wir dann definitiv nicht mehr nur in Achim finden“, so Balkausky. „Bei unserem kleinen Stadtgebiet ist eine Beschränkung dann nicht mehr möglich.“

Ein solches Gewerbegebiet ist allerdings bekanntlich nur mit der finanziellen Unterstützung aus Bremen möglich. Die Ausgaben der Stadt Achim für das Großprojekt Achim-West sind nämlich, wie berichtet, durch die Kommunalaufsicht auf knapp zehn Millionen Euro gedeckelt. In dem 100-Millionen-Projekt gibt es aber noch ein Finanzierungsloch von zehn bis zwölf Millionen Euro. Ohne Bremen geht es also nicht.

„Das Projekt war ursprünglich einmal zur verkehrlichen Entlastung gedacht“, erinnert Balkausky. Das sei auch der Grund, warum die Trasse auch ohne eine Entscheidung aus Bremen bereits vom Rat abgesegnet worden war. Nichtsdestotrotz hofft man in Achim darauf, dass in der angrenzenden Hansestadt noch vor den anstehenden Bürgerschaftswahlen Ende Mai eine Entscheidung über die Höhe der finanziellen Beteiligung fällt. „Sollte das nicht der Fall sein, würde es vermutlich bis Spätherbst nächsten Jahres dauern, bis eine dann möglicherweise neue Landesregierung verbindliche Aussagen zu dem Projekt machen könnte“, prophezeit Kettenburg.

Aber, auch was diese Zeitschiene angehe, bleibe man im Achimer Rathaus weiter optimistisch. „In Bremen hat sich der Blick auf das Projekt in den letzten Jahren in jedem Fall gewandelt“, sagt Balkausky. „Die Bremer haben ein Interesse daran, mitzugestalten, wenn neue Gewerbeflächen an der Autobahn 1 entstehen.“ Denn auch in Bremen steige die Nachfrage nach solchen Flächen und das Angebot sei endlich.

In Achim geht man jetzt zumindest weiter voran. „Wir beschäftigen uns mit dem Projekt jetzt schon seit 20 Jahren und nun wird es ernst“, sagt Ditzfeld mit Blick auf die bald eingereichten Unterlagen beim Landkreis. Rund ein Jahr werde die Bearbeitung des Antrags dauern. „Zumindest, wenn man es optimistisch rechnet“, sagt der Bürgermeister. Aber Optimismus versprühen die Verantwortlichen schließlich gerne beim Großprojekt Achim-West.