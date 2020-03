Susanne Schleier reinigt in der Landschlachterei Warmer in Achim den wegen der Corona-Pandemie neu installierten Spuckschutz. Über diese Maßnahme informiert der Betrieb auch auf der neuen Homepage www.achimgehtimmer.de, auf der die Achimer Geschäfte sich und ihre Services während der Corona-Krise kostenlos präsentieren können. (Björn Hake)

Wie geht meine Lieblingsschlachterei mit der Corona-Pandemie um? Von wem kann ich mir derzeit griechische Gerichte liefern lassen? Welcher Handwerksbetrieb kann meinen PC reparieren und wie umgeht er die Kontaktsperre? Es sind Fragen wie diese, die sich die Achimer Bevölkerung derzeit stellt. Zumal sie in vielen Fällen die heimischen Geschäfte weiter unterstützen möchte, sich aber auch über deren aus der Not heraus geborenen derzeitigen Geschäftsmodelle informieren will. Das soll nun leichter fallen, denn die Achimer Webdesign-Firma Webad – Internet Advertising und die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) haben die Internetseite www.achimgehtimmer.de freigeschaltet.

Die Fäden für die neue Homepage, die werbefrei und für alle Achimer Geschäftsleute kostenfrei nutzbar ist, laufen bei Ingo Freitag zusammen. Er ist einer von zwei Geschäftsführer der Webdesignfirma und zugleich Vorsitzender der Uga. Und da sein Unternehmen von der Stadt Achim ohnehin damit beauftragt wurde, ein Onlineportal für die Achimer Geschäftswelt und deren Potenzial zu entwickeln, ist als Nebenprodukt wegen des Coronavirus das neue Schnellhilfe-Portal entwickelt worden. „Es bietet uns zugleich die Gelegenheit, die verwendete Technik zu testen“, erzählt Freitag.

So könne die neue Seite, die sowohl unter www.achimgehtimmer.de als auch unter www.achim-geht-immer.de zu erreichen ist, den Programmierern auch Aufschluss über die Funktionalität geben. „Jeder kann sich melden und uns mit Informationen sowie einem Foto versorgen“, sagt Freitag. Noch vor dem eigentlichen Startschuss am Freitagmorgen hatte er selbst mehr als 20 Unternehmen eingepflegt. Hintergrund der Aktion ist auch, dass die Menschen in Achim ihre (derzeit für den Kundenverkehr geschlossenen) Achimer Läden unterstützen und nicht unbedingt ihre Produkte in großen Onlinekaufhäusern besorgen mögen. Der Homepage-Slogan „Lokal einkaufen. Das geht. Auch zu Zeiten von Corona.“ ist zugleich der Antrieb für die Aktion.

So können die Nutzer nach Branchen suchen, nach Produkten oder ganz konkret nach einem bestimmten Geschäft. Neben dem Einzelhandel sind Handwerker, Dienstleister, Hotels, Restaurants und Handwerksbetriebe zu finden, deren Standort gleich auf einer interaktiven Karte zu sehen ist, ebenso gibt es jeweils eine Weiterleitung zur Homepage des Unternehmens. Und so erfährt der Kunde der Landschlachterei Warmer etwa, dass der Verkauf im Laden weitergeht, aber dass nun ein Spuckschutz aus Plexiglas über die Theke montiert wurde und ab nächstem Dienstag, 31. März, die Kartenzahlung zur kontaktlosen Bezahlung möglich ist. Und wer seinen Computer reparieren lassen muss, kann beispielsweise die „PC-Klappe“ des Media-Stores Achim nutzen. Zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter hilft diese bei einer kontaktlosen Übergabe der Geräte an den Service oder bei der Abholung von Bestellungen.

Öffnungszeiten, Kontaktadressen, Telefonnummern – die Unternehmen, die sich auf der neuen Internetseite präsentieren möchten, sollen diese und andere Daten zur Verfügung stellen. Wie das abläuft, ist auf der Homepage selbst erklärt. „Die Achimer müssen eigentlich auf Nichts verzichten“, hat Ingo Freitag beim Zusammentragen der bisherigen Informationen schnell gemerkt. Gleichwohl laufen die Geschäftsvorgänge wegen der Allgemeinverfügung in der Corona-Krise verändert ab. „Und über das Wie informiert nun die Webseite“, betont Freitag.

Er hofft, dass der Bestand der dort präsentierten Unternehmen schnell wächst und hat natürlich auch verfolgt, wie fix und breit die eigenen Beiträge der Unternehmen in den sozialen Netzwerken bereits verbreitet und weitergegeben werden. „Schnell, informativ, unkompliziert und keine Cookies“ – dafür steht laut Freitag das neue Onlineportal.