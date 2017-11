Die nächsten politischen Entscheidungen über die von Bürgern auf dem Online-Portal „achim dialog“ abgestimmten Verfahren stehen an. Zur Erinnerung: Wenn es eine Mehrheit von abstimmenden Nutzern, ungeachtet deren Anzahl, für ein Thema gibt, landet dieses früher oder später direkt in einem Fachausschuss. Manchmal auch später: Nunmehr anderthalb Jahre, nachdem das Thema „Freilaufflächen und Spielplätze für Hunde“ erstmals – und vor vier Monaten erneut – auf „achim dialog“ diskutiert wurde, steht es in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 12. Dezember zur Beratung an. Die Zeit dazwischen hat die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben genutzt, die Hundeauslaufwiesen in Achim zu zählen und zu klären, ob es weitere braucht.

Das Ergebnis: Fünf Hundeauslaufwiesen gibt es im Stadtgebiet, vier davon würden von Hundeschulen und -vereinen zur Verfügung gestellt. „Diese bieten zu bestimmten Zeiten Spiel-, Übungs- und Trainingsstunden an – auch innerhalb der Brut- und Setzzeit“, weiß die Stadtverwaltung, die aber nicht ausführt, ob Hundehalter für die Nutzung dieser Flächen Vereinsmitglieder sein und/oder dafür bezahlen müssen. Außerhalb der Brut- und Setzzeit könnten Hunde dagegen auf der Wiese „Am Oertel“ laufen gelassen werden, jedoch erst ab 16 Uhr. Diese Fläche hatte die Stadt Achim selbst einst ausgewiesen – allerdings möchten die Nutzer von „achim dialog“ keine zeitlichen Einschränkungen. Sieben von zehn Abstimmenden, bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme, hatten dies vor anderthalb Jahren durch ihr Votum erklärt.

Verwaltung: Zahlreiche Flächen

Auch vor vier Monaten hatten sich von insgesamt 13 abstimmenden Nutzern, bei drei Enthaltungen und drei Gegenstimmen, sieben Menschen dafür ausgesprochen, die Freilauffläche „Am Oertel“ ganzjährig den Vierbeinern zur Verfügung zu stellen. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass es „zahlreiche Flächen“ in Achim gebe, auf denen außerhalb der Brut- und Setzzeit kein Leinenzwang herrsche „und die Hunde somit beim Spaziergang auch ohne Leine laufen dürfen“. Dementsprechend sei das Angebot an Hundeauslaufwiesen ausreichend. Unabhängig davon sollte aus Sicht der Verwaltung bei künftigen Bauleitplanverfahren angesichts einer wachsenden Bevölkerung und höherem Bedarf „immer geprüft werden“, ob zumindest die Ausweisung weiterer privat organisierter Areale möglich ist. Dann würde die Kommune private Vorhaben unterstützen.

Ebenfalls positiv haben sich die Nutzer der Plattform für Stromtankstellen in Achim ausgesprochen – etwa auf dem Baumplatz oder am Bahnhof. Acht Menschen haben dafür gestimmt, einer dagegen, drei haben sich enthalten. Mit dem Vorschlag, Ladestationen für Elektroautos und Co. einzurichten, kann die Verwaltung leben, die nun mit den Stadtwerken über ein Gesamtkonzept für E-Tankstellen auf öffentlichen Flächen sprechen würde, so sie vom Ausschuss und vom Verwaltungsausschuss grünes Licht dafür bekommt. „Sollten die Gespräche nicht zum Erfolg führen, sind Gespräche mit privaten Betreibern aufzunehmen“, heißt es aus dem Rathaus. Auch möchte die Verwaltung zumindest teilweise einem Vorschlag von der Plattform nachkommen, der die bessere Überwachung von Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet zum Ziel hat. Sie wolle den Kreis bitten, die Häufigkeit der Kontrollen in Risikobereichen zu steigern.

Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung findet am Dienstag, 12. Dezember, ab 17 Uhr im Rathaus statt. Zu Beginn und am Ende der Sitzung gibt es eine Einwohnerfragestunde.