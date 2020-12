Das sind sie, die beiden mobilen Bühnen, die die Firma So Light und das Kasch angeschafft haben: einmal im aufgebauten Zustand und dahinter verstaut auf dem Anhänger. Im Vordergrund sind ihre Besitzer zu sehen (von links): Kevin Marks, Dennis Meinken und Ulrik Borcherdt. (Björn Hake)

Knapp drei Jahre ist sie her, die Diskussion darüber, ob sich die Stadt Achim eine mobile oder eine feste Bühne für kulturelle Veranstaltungen und Auftritte leisten soll. Die Debatte war über die Bürgerbeteiligungsplattform „achim dialog“ angestoßen worden, die Politik sprach sich aber mehrheitlich dagegen aus. Kein Wunder: Die Stadtverwaltung hatte die Kosten für eine mobile Bühne auf 180 000 Euro taxiert, während sie die Kosten für eine feste Spielstätte gar nicht erst beziffern konnte. Danach wurde es still um das Thema, jetzt haben andere Tatsachen geschaffen: Die Achimer Veranstaltungstechnikfirma So Light und das Kulturhaus Kasch haben jeweils eine mobile Bühne gekauft und sie nun präsentiert.

Und die Zahlen lassen aufhorchen: Laut Dennis Meinken gab es im Falle des Kasch für 53 000 Euro, das Geld sei aus einem Fördertopf nach Achim geflossen, die 24 Quadratmeter große Bühne sowie Zelte für den Backstagebereich und eine Beschallungsanlage des Weltmarktführers. Sie soll fortan wechselweise auf der mobilen Bühne sowie im großem Kasch-Saal zum Einsatz kommen. „Hinter der Bühne steckt die Überlegung, dass es zunächst und immer mehr Veranstaltungen draußen geben wird, wenn Kultur wieder anläuft – und bisher fehlte uns eine Freiluft-Spielstätte“, sagte Meinken. Mit Blick auf die neue Soundanlage setzte er mit einem Grinsen im Gesicht nach: „Jetzt kommen auch die ganz Großen nach Achim“.

Dass es im Achimer Stadtgebiet nun zwei mobile Bühnen gibt, die von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Organisationen gemietet werden können, ist ein bisschen auch dem Zufall zu verdanken. „Die Leute lechzen nach Abwechslung, nach Kultur und Unterhaltung. Und zunächst dürfte es eben Open-Air-Veranstaltungen mit 300 bis 400 Menschen geben und nicht die ganz großen Massenevents“, schilderte Ulrik Borcherdt von So Light seine – auch wirtschaftlichen – Überlegungen, die er mit seinem Geschäftspartner Kevin Marks angestellt hat. „Und gerade als wir vom Brainstorming kamen und uns entschieden hatten, eine mobile Bühne zu kaufen, rief Dennis Meinken an und erzählte, dass das Kasch eine Bühne kaufen wolle, ob wir da eine Idee hätten – kein Witz“, erzählte Borcherdt.

„Eine flexible Lösung“

Und so führte eines zum anderen, der Hersteller hatte noch zwei baugleiche Bühnen, die finanziell fürs Kasch und für So Light im Rahmen lagen. Verbinden lassen sich die beiden Bühnen zu einer großen nicht, „aber man kann durchaus bei einer Veranstaltung auch zwei Bühnen brauchen, etwa für die Überbrückung der Umbaupausen“, fügte Kevin Marks hinzu. Nun muss auch So Light künftig keine Bühne mehr anmieten, wenn etwa fürs Stadtfest oder die Fachausstellung, die die Firma im Auftrag der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) organisiert, eine Bühne benötigt wird. „Das ist eine flexible Lösung, eine relativ leichte Bühne, die auch auf einen Sportplatz oder auf die Freibadwiese gerollt werden kann, ohne dort Schaden anzurichten“, sagte Borcherdt.

Um dem Unterschied zu zeigen, wie klein die zusammengebaute Bühne auf dem Anhänger ist und wie groß im aufgebauten Zustand, hatte das So Light-Team ein Exemplar für den Pressetermin montiert. „Ohne Technik dauert es mit zwei Mann noch eine gute Stunde. Aber wir trainieren schon, sodass es dann in 35 bis 40 Minuten gelingen sollte“, sagte Marks. Auf den Umstand angesprochen, dass der städtische Haushalt nun geschont wurde und es trotzdem die beiden Bühnen im Stadtgebiet gibt, antwortete Uga-Vorsitzender Ingo Freitag: „Darüber ist die Stadt sicher nicht unglücklich.“

Weitere Informationen

Anfragen für die Bühnen, die aus Platzgründen bei So Light „gelagert“ werden, sind unter info@solight-achim.de oder Telefon 0 42 02 / 9 19 63 85 möglich.