Auch Yared Dibaba wird bei der "Achimer Sommerbühne" auftreten. (Björn Hake)

Die Menschen sehnen sich nach Abwechslung und kultureller Unterhaltung jenseits ihrer vier Wände, während sich Künstler aller Genres so sehr Auftritte vor Publikum wünschen. Eine ideale Konstellation also, Veranstaltungen wie dem Achimer Stadtfest eine ordentliche Besucherresonanz und etwa Musikern den Applaus der Menge zu bescheren - wenn da nicht die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen wäre. Wegen ihr wird es in diesem Jahr kein Stadtfest geben, wohl aber eine Alternative: die „Achimer Sommerbühne“.

Sie ist das Ergebnis von Überlegungen, die die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) und das Kulturhaus Kasch gemeinsam angestellt haben, um den Leuten vergnügliche Stunden außerhalb ihrer vier Wände zu bereiten. Wie genau das Hygienekonzept und damit auch die Bestuhlung auf dem Bibliotheksplatz aussehen werden, ließen die Organisatoren bei der Vorstellung der Sommerbühne am Donnerstag offen. „Bevor wir das Konzept bis dahin sieben Mal anpassen müssen, warten wir lieber ab, was dann gesetzlich vorgeschrieben ist“, sagte Silke Thomas vom Kasch. Das „Dann“ bedeutet den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 20. August, in dem fünf Mal donnerstags und freitags folgende Bestandteile in der Innenstadt geboten werden sollen: live, draußen, kostenlos.

Darbietungen an zehn Abenden

Und zwar wird in dem genannten Zeitraum an fünf Terminen jeweils für zwei Veranstaltungstage eine mobile Bühne vor dem Bibliotheksplatz dort stehen, wo sie auch beim Stadtfest immer steht. Jedes Mal wird sie also eigens auf- und wieder abgebaut, bevor etwa sonnabends der Wochenmarkt den Platz benötigt. Auf dem Platz selbst werden die ansässigen Gastronomen des Atriums und der Alten Feuerwache für die Außenbestuhlung sorgen und über ihre eigenen Tische und Stühle hinaus (mit Verzehr) soll es weitere frei verfügbare Plätze geben. „Wie viele und ob es dann Bierzeltgarnituren sein dürfen, Einzel- oder Stehtische, das alles werden wir dann sehen, wenn wir die aktuelle Lage kennen“, sagte Veranstaltungsfachmann Ulrik Borcherdt von der Uga.

Die Acts

Das Abendprogramm beginnt dann jeweils um 19 Uhr, der Einlass startet um 18 Uhr. Den Auftakt macht am 1. Juli Alex Parker mit einem Tribut an Udo Jürgens, am 15. Juli tritt die Hamburger Band Smoothica mit ihrer Mischung aus Neo-Soul, Pop, Hip-Hop und Jazz auf, am 29. Juli das Björn Paulsen Trio (deutsche Texte), am 30. Juli der Bluesmusiker Michael van Merwyk, der sich die Kollegen Mathew James White und Sebel eingeladen hat, am 12. August Grillmaster Flash sowie am 13. August der Kabarettist Matthias Reuter. Zum Abschluss der Sommerbühne geht es am 19. August mit Yared Dibaba rund und am 20. August mit Albers Ahoi, einer Band, die Hans-Albers-Klassiker abwechslungsreich interpretiert.

Für das Programm an den Donnerstagen zeichnet die Uga verantwortlich, für die Besetzung der Freitage ist das Kasch zuständig. Finanziell möglich wurde die „Achimer Sommerbühne“, weil eine Förderung durch das Programm „Neustart Kultur“ des Bundes sowie das Corona-Sonderprogramm „Niedersachsen dreht auf“ des Landes Niedersachsen bei der Bezahlung der Künstlergagen behilflich ist. „Die Künstler sind zudem so froh, endlich wieder spielen zu können, dass sie uns sehr entgegengekommen sind“, erklärte Borcherdt, warum kein Eintritt verlangt werden muss. An den Sonnabenden 16. Juli und 13. August wird das Programm eher starten und Darbietungen für Kinder beinhalten. Außerdem findet am 2. Juli eine Ausgabe der Offenen Bühne (mit Rockwark, Doctor Cleanhead, Bilge on the Rocks und Audio Fieber) statt sowie am 16. Juli ein Poetischer Klubabend mit hochkarätigen Poeten, den die Achimer Bürgerstiftung gefördert hat.

Chance für den Einzelhandel

Für den Uga-Vorsitzenden Ingo Freitag steckt in der Sommerbühne, die von den Organisatoren als Testballon bezeichnet wird und eventuell weitere Auflagen erfahren könnte, auch eine Chance für den Achimer Einzelhandel. „Denn verkaufsoffene Sonntage mit großen Veranstaltungen als Aufhänger wird es so schnell nicht geben. Mit der Sommerbühne kommt aber Frequenz in die Innenstadt und wer möchte, lässt sein Geschäft an den Abenden länger auf“, sagte Freitag. Dennis Meinken vom Kasch findet das Konzept ideal für den Einsatz einer der beiden mobilen Bühnen, die sein Haus und Borcherdts Firma So Light angeschafft haben (wir berichteten). Die Auftritte werden übrigens bei jedem Wetter stattfinden, denn das Ausweichen etwa auf den Kaschsaal wird nicht möglich sein.