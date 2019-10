Die Achimer Politik hat sich gegen den Beitritt zur Klimaschutzagentur entschieden. (Hake)

Nicht nur in der jüngsten Ratssitzung in der Gemeinde Oyten herrschte Unverständnis darüber, dass der Rat der Stadt Achim den Beitritt und die Gründung der Klimaschutzagentur des Landkreises Verden und seiner Kommunen abgelehnt hat (wir berichteten). Auch politische Beobachter und Akteure haben diesen Schritt in diversen aktuellen Stellungnahmen bewertet, die sie unserer Redaktion haben zukommen lassen.

Unser Leser Peter Bischoff etwa brachte direkt nach Erscheinen des Artikels zur Ratssitzung in Achim sein „Entsetzen“ zum Ausdruck, das ihn nach eigenen Angaben erfasst hatte. „Echt mal, ich muss nicht alles verstehen, was so passiert, aber sowas.... „, teilte er der Redaktion mit und legte seine Sicht auf die Ratsentscheidung in Form einer Fotomontage bei. Diese zeigt die überflutete Achimer Innenstadt, in der zwei Haie ihre Runden im Wasser drehen. Das alles unter der Überschrift „Achim, quo vadis“ – versehen mit dem Logo der Stadt sowie mit dem Button „Klimawandel – Nein Danke“. Die AfD-Kreistagsfraktion dagegen zeigte sich darüber verwundert, dass der Achimer Stadtrat den Beitritt zur Klimaschutzagentur des Landkreises zum zweiten Mal abgelehnt hat. Denn: „Unter den Parteien hatte es im Landkreis eine große Mehrheit für die Klimaschutzagentur gegeben.“ Aber: Die AfD selbst habe dagegen gestimmt, weil es bereits eine niedersächsische Klimaschutzagentur und auch auf dem freien Markt Anbieter gibt, die Dienste dieser Art für Kommunen leisten könnten. „Die Gründung einer eigenen Klimaschutzagentur ist für die AfD daher nicht nachvollziehbar gewesen“, resümiert Sebastian Dahlweg, Pressesprecher der AfD-Kreistagsfraktion. Der junge FDP-Ratsherr Christoph Pein, der sich bereits in der Sitzung zum Thema Klimaschutz und Energieagentur geäußert hatte (wir berichteten), befürchtet, dass als Alternative zur Agentur „einige Parteien nach der Niederlage nun wohlklingende Vorschläge vorlegen werden, die allerdings lediglich homöopathische Wirkung entfalten können“. Dabei sollte seiner Meinung nach darauf geachtet werden, „eine echte Wirkung“ zu erzielen und nicht nur dem Steuerzahler für ein gutes Gefühl „weiter das Geld aus der Tasche zu ziehen“. Jeder Euro könne in China, Indien oder Brasilien eine hundertfach stärkere Wirkung entfalten, als im bereits jetzt hocheffizienten Deutschland, schreibt Pein. Dort müssten CO2-Einsparungen finanziert werden, „denn das Klima wird nicht in Achim gerettet werden“.

Jan Precht, der für die Grünen im Rat sitzt, ist vor allem diese aus der Ratssitzung wiederholte Aussage Peins ein Dorn im Auge. „Für mich ist diese Aussage fast eine ,Ohrfeige‘ für alle, die sich für den Klimaschutz im lokalen Bereich engagieren“, betont Precht. Allein die Fridays-for-Future Bewegung habe etwas Großes in Gang gesetzt. Ebenso stört ihn, dass auch die CDU argumentiert hatte, dass Einsparungen im lokalen Bereich nichts bewirken würden. Das Argument, dass die Gesellschaft Geld koste und ihre dafür erbrachten Leistungen unklar seien, stützt Precht nicht. „Die Leistungen der Agentur stehen deutlich im Vertrag und Klimaschutz kostet nun mal Geld. Leider haben wir es zu lange versäumt, hier entsprechend aktiv zu werden.“ Zudem könne jeder versuchen, einen Teil zum Klimaschutz beizutragen. „Sei es einfach mal nicht mit dem Auto zum Bäcker fahren, vielleicht geht es ja auch mit dem Fahrrad.“

Für FDP-Fraktionschef Hans Baum war eigentlich klar, dass die Beschlussvorlage so angelegt war, „dass es nur zur Gründung kommen kann, wenn alle geplanten Gesellschafter zustimmen“. Wie berichtet, hatte sich Landrat Peter Bohlmann nach dem Achimer Ausscheren an die anderen fünf Bürgermeister im Landkreis gewandt und ihnen mitgeteilt, dass der Landkreis die für Achim vorgesehenen Anteile übernehmen werde, um dann in veränderter Konstellation die Klimaschutzagentur gründen zu können. „Zu prüfen wäre hier, ob somit alle bislang auf anderer Grundlage gefassten Beschlüsse, sowohl des Kreistags als auch der Kommunen, aufgrund der veränderten Situation neu zu fassen sind“, findet Baum. Er moniert generell, dass es sich bei dem Gesellschaftervertrag „um einen Freibrief für den Landrat handelt“. Denn der Landkreis ist Mehrheitsgesellschafter und könne nahezu alle Entscheidungen treffen. Die Stadt Verden und die Gemeinden würden in dieser Gesellschaft zu Hauptkunden, die als Gesellschafter einzahlen und im Rahmen von erhaltenen Leistungen der GmbH Rechnungen erhalten werden, möglicherweise zuzüglich Mehrwertsteuer. „Die Kostenübernahmen der Gesellschafter zum Betrieb der GmbH scheinen zwar großzügig zwischen Kreis und Kommunen aufgeteilt, aber am Schluss zahlen die Kommunen die Zeche über die Kreisumlage“, betont Baum. An dieser Stelle müsse die Stadt Achim auch als Außenstehende aufpassen, nicht über diesen Weg trotzdem an den Kosten beteiligt zu werden.