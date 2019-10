Der Neubau der Kita an der Heinrich-Laakmann-Straße ist nur eines von Achims Bauprojekten. (Björn Hake)

Erst in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses war sie wieder Thema: die große Personalnot im Achimer Rathaus und die damit verbundene hohe Arbeitsbelastung für alle Mitarbeiter. Dass diese allerdings mit Blick auf zahlreiche neu zu errichtende Kita- und Schulbauten bei weitem nicht nur den Bereich Soziales, sondern folglich auch den Fachbereich Bauen betrifft, ist nur logisch. Und alle Jahre wieder gibt es gegen Ende des Jahres einen kleinen Einblick, was in Achim so alles gebaut, saniert und instand gehalten werden muss. Denn dann veröffentlicht die Stadt für die Politik stets das Verzeichnis über den städtischen Gebäudebestand.

67 Gebäude befinden sich demnach derzeit im Besitz der Stadt Achim. Das sind bereits drei mehr als noch im vergangenen Jahr und neun mehr als noch 2012. Eine Entwicklung, die in den kommenden Jahren sicherlich noch weiter an Fahrt aufnehmen wird. „Der Gebäudebestand der Stadt Achim wird sich weiter durch den Bau von zusätzlichen Gebäuden im Schul- und Kindertagesstättenbereich vergrößern“, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage, die auch in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung am 4. November auf der Tagesordnung stehen wird. So weit, so gut. Wenn diese Entwicklung nicht auch weitere Auswirkungen hätte. Damit verbunden sind nach Angaben der Verwaltung nämlich auch steigende laufende Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs, Reinigungs und Personalkosten – im Zeitraum von 2012 bis 2024 wird es hier aller Voraussicht nach eine Steigerung um 30 Prozent geben.

Hoher Bedarf nach Obdachlosenwohnungen

Nichtsdestotrotz will und muss die Stadt ihren Gebäudebestand speziell im Kita- und Schulbereich erweitern. Und nicht nur dort. So ist als zusätzliches Gebäude im Jahr 2019 etwa ein Mehrfamilienhaus an der Straße Roggenkamp 2 erworben worden. „Das Gebäude soll kurzfristig als Obdachlosenunterkunft genutzt werden“, teilt die Verwaltung dazu mit. Man habe in der Vergangenheit prüfen lassen, ob die Stadt auch Räume für Obdachlosenunterkünfte anmieten kann, statt Eigentum vorzuhalten. Die Prüfung habe jedoch ergeben, dass eigene Gebäude wirtschaftlicher seien. „Mittelfristig ist mit dem bereits im städtischen Besitz befindlichen Gebäude Roggenkamp 8-10 eine Entwicklungsmaßnahme mit gefördertem Wohnraum im Rahmen des laufenden Bauleitverfahrens ,Runkenquartier' geplant.“ Aufgrund des hohen Bedarfs nach Obdachlosenwohnungen habe die Stadt darüber hinaus weitere Wohnungen umgenutzt beziehungsweise neu angemietet – so etwa an der Straße Am Scheefmoorgraben und an der Riekenbergstraße.

Insgesamt rund 40 Millionen Euro wird Achim nach derzeitigen Plänen bis zum Jahr 2030 in Neu- und Erweiterungsarbeiten investieren. Im vergangenen Jahr wurde noch mit rund 36 Millionen Euro gerechnet. Doch damit noch nicht genug. Denn darüber hinaus müssen natürlich auch die bestehenden Gebäude in städtischer Hand sukzessive auf Vordermann gebracht werden. Mehr als 3,8 Millionen Euro will sich die Stadt das in den kommenden vier Jahren kosten lassen. 800 000 Euro davon würden alleine für den Neubau der Dachkonstruktion des Achimer Hallenbades benötigt. Dieses Projekt musste die Stadt nun jedoch um ein Jahr auf 2020 verschieben – „weil das Baugenehmigungsverfahren sich verzögert hat und die Stadt Achim zwischenzeitlich, leider vergeblich, noch versucht hat, Fördergelder für die Baumaßnahme zu akquirieren.“

Deutlich weiter ist die Stadt indes bei anderen Projekten. So soll laut Vorlage in diesem Jahr unter anderem die Kernsanierung der Kindertagesstätte in Embsen, der Erweiterungsbau der Grundschule in Uesen und auch der Neubau für die Feuerwehr in Baden abgeschlossen werden.