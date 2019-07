Der Antrag auf "achim dialog" sieht vor, dass die Stadt zukünftig bei der Verpachtung kommunaler Flächen für die Landwirtschaft ein Verbot von Pestiziden verankert. (Julian Stratenschulte/dpa)

Das Ergebnis ist eindeutig. Mit 16 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen und nur einiger Gegenstimme haben sich die Teilnehmer einer Abstimmung auf der Bürgerbeteiligungsplattform „achim dialog“ mehrheitlich dafür ausgesprochen, den in der Stadt verwendeten Pestiziden den Kampf anzusagen. Genauer gesagt soll die Politik beschließen, dass Achim eine pestizidfreie Stadt wird.

Zurück geht dieses Anliegen auf einen Vorstoß des BUND, der seit rund eineinhalb Jahren auf einer interaktiven Deutschlandkarte dokumentiert, welche Kommunen bereits jetzt bei der Pflege ihrer Grün- und Freiflächen auf chemisch-synthetische Pestizide verzichten und damit zum Schutz von Bienen und anderen Insekten beitragen. Demnach habe sich der Anteil innerhalb eines Jahres von 50 auf gut 460 Städte und Gemeinden erhöht.

Achim ist bisher auf dieser Karte noch nicht markiert. Doch genau das wollen die Bürger mit ihrem Vorstoß ändern. „Die Stadt Achim sollte diese Idee aufgreifen und sich dieser Aktion anschließen“, schreibt der Antragsteller. Und das umfasse ausdrücklich nicht nur den Verzicht auf Glyphosat und Pestizide bei der Pflege von Grünflächen. Hier ist die Stadt nach Angaben von Bauhofleiter Heiko Haase nämlich bereits aktiv. Schon seit längerer Zeit verzichte man freiwillig auf den Einsatz, teilt er auf Nachfrage mit. Vor Kurzem wurde für den Bauhof darüber hinaus, wie berichtet, eine Maschine angeschafft, die heißes Wasser zur Bekämpfung von Unkraut nutzt.

Pestizidverbot im Pachtvertrag

Doch der Vorstoß der Bürger geht noch weiter. Denn der Beschluss, pestizidfreie Stadt zu werden, sei aus ihrer Sicht schließlich auch eine politische Stellungnahme, die verbunden werden könne mit weiteren Zielen. So solle etwa bei der Verpachtung kommunaler Flächen für eine landwirtschaftliche Nutzung ein Verbot des Einsatzes von Pestiziden im Pachtvertrag mit verankert werden. „Die Verpachtung stadteigener landwirtschaftlicher Flächen sollte nur an ökologisch wirtschaftende Betriebe erfolgen. Für diese Betriebe gelten klare Standards des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln“, schreibt ein beteiligter Bürger. Darüber hinaus sollen nach dem Willen des Antragstellers private Firmen mit kommunaler Mehrheitsbeteiligung zur pestizidfreien Bewirtschaftung aufgefordert werden.

Unkraut beseitigt die Stadt seit Neuestem mit heißem Wasser. (Stadt Achim)

Doch auch die Bürger selbst müssten mehr in die Pflicht genommen werden. So solle die Stadt ihre Einwohner über giftfreie Maßnahmen beim Gärtnern auf ihren privaten Grundstücken informieren und und sie bei der Umstellung unterstützen. „Ein Beschluss des Rates sollte sich nicht nur auf den Pestizideinsatz der Stadt beschränken, sondern er sollte auch die Bürger motivieren und unterstützen, selber auf den Einsatz von Pestiziden in ihren Gärten zu verzichten. Weiter könnte die Stadt auf andere Verbände mit Grünflächen einwirken“, heißt es in dem Vorstoß auf „achim dialog“. Vielen Bewohnern sei bewusst, dass Anstrengungen zum Schutz der Umwelt unternommen werden müssten. Was aber fehle, sei der Impuls, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit getragen werde, um noch mehr Menschen zu erreichen.

Thema landet auf politischer Agenda

Doch das könnte sich nun mit dem Vorstoß auf der Bürgerbeteiligungsplattform ändern. Denn, wie es üblich ist, landet ein Thema, das dort mehrheitlich positiv abgestimmt wurde, irgendwann automatisch auf der Tagesordnung des entsprechenden Fachausschusses und wird dort von den Politikern diskutiert.

Dass allerdings auch unter den Bürgern selbst die Meinung zur pestizidfreien Stadt durchaus zwiespältig ist, zeigt ein entsprechender Einwand zu dem Thema. Dort heißt es: „Ein totaler Verzicht auf Pestizide würde der Stadt die Möglichkeit nehmen, bei gesundheitsgefährdenden Schädlingen – zum Beispiel bei dem Eichenprozessionsspinner – oder auch für Nutztiere gefährlichen Pflanzen – zum Beispiel dem Jakobskreuzkraut – entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten.“