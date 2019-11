Während bei der Kita an der Heinrich-Laakmann-Straße bereits Richtfest gefeiert wurde, stehen für die neue Einrichtung in Baden nun die ersten Entwürfe fest. (Björn Hake)

Eine Kita mit Hofcharakter: So stellt sich Christian Buck vom Architekturbüro GME die neue Kindertagesstätte vor, die in Baden auf der ehemaligen Friedhoferweiterungsfläche entstehen soll. Am Montagabend stellte er seine Entwürfe in der Sitzung des Sozialausschusses genauer vor. Angelehnt werden soll der Neubau, der Platz für fünf Gruppen bietet, demnach an die ländliche Struktur mit Winkelhöfen, die in der Umgebung zu finden sind. Geschehen soll dies mit zwei länglichen Häusern.

In dem einen werden die Kitakinder, in dem zweiten, etwas längeren, die Kindergartenkinder untergebracht. Verbunden sind beide Häuser über ein gemeinsames Foyer. „So schaffen wir es, dass die beiden Einrichtungen räumlich getrennt sind, ein Zusammentreffen der Gruppen aber im Foyer und auch im Außenbereich möglich ist“, erklärte Buck das Konzept. Aktuell sei geplant, Anfang nächsten Jahres den Bauantrag beim Landkreis zu stellen. „Im August 2020 wollen wir dann mit dem Bau beginnen, sodass wir im August 2021 fertig sein könnten.“

Bedarf an schneller Realisierung

So weit, so gut. So richtig zufrieden schienen allerdings nicht alle Ausschussmitglieder mit diesen Plänen. „Unser Problem hier in Achim ist ja, dass wir dringend Kitaplätze benötigen und das möglichst schnell“, sagte etwa Bernd Junker (SPD). „Ich frage mich daher, warum wir bei jeder Kita das Rad neu erfinden müssen?“ Aus seiner Sicht sei es viel besser, bereits geplante und umgesetzte Einrichtungen einfach an anderer Stelle genauso neu zu bauen. „Dann sparen wir uns die Planungskosten und wir wissen, dass sich dieser Kitabau an anderer Stelle schon bewährt hat.“ Darüber hinaus reduziere man auf diese Weise auch die Planungszeit.

Ganz so einfach ist das in der Praxis aber offenbar nicht, wie Marco Schaubitzer, Leiter des Liegenschaftsmanagements, verdeutlichte. „Am besten wäre es natürlich, wenn wir einen bestehenden Entwurf aus der Schublade ziehen könnten, allerdings ist jedes Grundstück für sich besonders“, erklärte er. Man habe auch im Fall der Badener Kita geprüft, ob ein bereits bestehender Entwurf genutzt werden könne, allerdings ohne Erfolg. „Wir hatten leider keinen Entwurf, den wir eins zu eins hätten spiegeln können.“ Somit sei man gezwungen gewesen, einen neuen Entwurf in Auftrag zu geben.

Möglichst viel Holz

Dieser sieht nach Angaben des Ingenieurs Christian Buck vor, dass mit Blick auf die Klimaverträglichkeit des Baus möglichst viel mit Holz gearbeitet werde. „Generell gilt: Je mehr Holz man verwendet, desto klimaverträglicher ist der Bau.“ Ein reiner Holzbau würde jedoch rund zehn Prozent mehr kosten als der jetzige Entwurf. Aktuell sind für den Bau rund 3,7 Millionen Euro eingeplant. „Wir gehen derzeit davon aus, dass wir mit diesem Budget auch auskommen“, kündigte Schaubitzer an. Gleiches gelte auch für den Kita-Neubau an der Heinrich-Laakmann-Straße in Uesen, der im Sommer 2020 fertiggestellt werden soll.

Doch die fehlenden Einrichtungen sind bekanntlich nur eines der Probleme, die Achim bei der Kinderbetreuung hat. Das andere ist fehlendes Fachpersonal. Aus diesem Grund hatte die Stadt, wie berichtet, vor rund einem Jahr mehrere Maßnahmen beschlossen, mit denen zusätzliche Anreize bei der Gewinnung von Fachpersonal geschaffen werden sollten. Dazu zählt beispielsweise eine Vergütung für Praktikanten, die Erhöhung der Verfügungszeit für Dokumentationen und Elterngespräche oder auch die Freistellung der stellvertretenden Leitung für 2,5 Stunden pro Woche.

Anreize für Fachkräfte

Letztere soll nach einem einstimmigen Beschluss der Politik am Montagabend zukünftig nicht mehr nur für Einrichtungen gelten, die größer als drei Gruppen sind, sondern für alle. „Wir mussten in den vergangenen Monaten feststellen, dass diese Freistellung auch für kleinere Gruppen sinnvoll ist“, erklärte Christin Ogonowski von der Stadtverwaltung. Generell habe man allerdings positive Erfahrungen mit den zusätzlichen Anreizen für Fachkräfte gesammelt. „Sie sind ein wertvolles Plus für uns“, sagte Ogonowski.

Michael Pahl (SPD) forderte jedoch, dass die Verwaltung über die bereits beschlossenen Maßnahmen hinaus noch aktiv werden müsse, da nach wie vor Personal in den Kitas fehle. „Wir müssen wirklich alles probieren, um noch mehr Dinge umzusetzen“, sagte er. Ogonowski kündigte daraufhin an, dass man derzeit dabei sei, weitere Ideen zu entwickeln. Diese wolle man der Politik zu Beginn des kommenden Jahres vorstellen, da damit auch zusätzliche Kosten verbunden seien.