Der Friedhof ist mehr als eine Ruhestätte der Toten. Er ist ein Ort der Einkehr und Besinnung, der Trauer, aber auch des Abschiednehmens, Gestaltens, Begrüßens, des Austauschens, des Arbeitens und sogar des Kennenlernens. Nun haben sich Akteure verschiedener Institutionen zusammengetan, um einen Fotowettbewerb auf die Beine zu stellen. Unter dem Titel „(Un-)bekannte Blickwinkel auf unsere Friedhöfe“ soll er die Friedhöfe Achims in den Mittelpunkt stellen. Fotos können ab sofort eingereicht werden – bis zum 1. Juli nächsten Jahres.

"Tag des Friedhofs" nächstes Jahr im September

Danach werden die besten Fotos für eine Ausstellung vorbereitet, die im Rahmen des „Tag des Friedhofs“ am 20. September 2020 gezeigt werden soll. „Dafür stellen wir noch ein Programm zusammen, es könnte beispielsweise verschiedene Stationen auf dem Friedhof geben sowie eine Lesung oder Musik“, sagt Angela Krtschal von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde.

Da bis zum nächsten Tag des Friedhofs noch viel Zeit ist, werden die Initiatoren des Wettbewerbs noch am Programm feilen. Zu ihnen gehören auch der Friedhofsgärtner Andreas Noltemeyer, Steinmetz Jens Spieler, Gisela Dunker von der Stadt Achim und die drei Bestattungsunternehmen Ge-be-in, Wellborg und Borstelmann. Sobald weitere Informationen zur geplanten Veranstaltung vorliegen, werde die Öffentlichkeit informiert.

Zunächst heißt es aber: Ran an die Kamera. „Wir wollen den Friedhof zurück ins Bewusstsein der Menschen holen, ins Zentrum“, beschreibt Noltemeyer die Intention des Wettbewerbs. Denn ein Friedhof sei eben viel mehr als ein Kostenfaktor und Jens Spieler erzählt, wie er beispielsweise von einigen Paaren im gehobenen Alter erfahren hat, die sich auf dem Friedhof kennengelernt haben. „Da höre ich dann doch tatsächlich, dass sie zusammengezogen sind“, schildert der Steinmetz. Und Angela Krtschal hat erlebt, dass manchmal „die Menschen, kaum dazu kommen, die Gräber ihrer Liebsten zu pflegen, weil sie sich auf dem Friedhof in anregenden Gesprächen befinden“.

Mit der Aktion soll nach den Worten Noltemeyers auch die Wertschätzung der ortseigenen Friedhöfe gestärkt werden, denn: „Wenn die Leute verreisen, schauen sie sich im Urlaubsdomizil gerne auch den Friedhof an, kennen aber nicht mal den eigenen.“ Aus Sicht der Bestatter, wie Heidi Riedl-Bödeker (Ge-be-in) ausführt, sei es wichtig, den Achimern zu vermitteln, dass auf einem Friedhof „nicht nur Menschen entsorgt werden“.

Daher sollen die Fotos den Charakter eines Friedhofs abbilden – wie, das ist allein den Wettbewerbsteilnehmern selbst überlassen. Es können Übersichten, Details oder Bewegung fotografiert werden. „Das darf auch das Spinnennetz am Grabstein sein“, bringt Angela Krtschal ein Beispiel für ein mögliches Detailfoto. Selbst die Jahreszeit, in der die Fotos entstehen, spielt für die Bewertung keine Rolle.

Bis zum 1. Juli 2020 kann jeder Teilnehmer bis zu fünf Fotos von Achimer Friedhöfen im Gemeindehaus an der Pfarrstraße abgeben. Auf Papier sollen sie ein Maß von 20 mal 30 Zentimetern haben. Wer seine Fotos per E-Mail einsenden möchte, kann sie an die Adresse kg.achim@evlka.de schicken. Wichtig ist dann, dass die Bilddateien mindestens 200 KB groß sind und die Fotos eine minimale Bildauflösung von 300 dpi haben. Für die besten Bilder, die von einer Jury ausgewählt werden, sollen Sachpreise ausgelobt werden. Rückfragen zum Wettbewerb beantwortet unter anderem Angela Krtschal im Gemeindebüro an der Pfarrstraße, wo sie unter der Telefonnummer 0 42 02 / 22 48 zu erreichen ist.