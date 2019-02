Sven Feht von den Stadtwerken Achim und Susanne Baehr von der Aller-Weser-Klinik schließen gemeinsam das erste E-Auto an die Ladesäule an. Parallel können zukünftig auf dem Krankenhaus-Parkplatz immer zwei Autos aufgeladen werden. (Björn Hake)

Zuletzt hat Marianne Baehr, Geschäftsführerin der Aller-Weser-Klinik, fast wöchentlich einen Anruf von einem ihrer Achimer Ärzte bekommen. Darin ging es allerdings nicht um medizinische Themen, sondern vielmehr um die Frage, wann es am Achimer Standort endlich eine Ladesäule für E-Auto geben wird. Bereits vor über einem Jahr hatte Baehr nämlich bei den Achimer Stadtwerken angefragt, ob der Parkplatz des Krankenhauses dafür nicht gut geeignet sei. Nun konnte Sven Feht, Vorstandssprecher der Stadtwerke Achim AG, am Freitag endlich Vollzug melden.

Am Vormittag ging auf dem Parkplatz der Klinik die erste öffentliche Ladesäule der Stadtwerke in Achim in Betrieb. Zwei weitere wurden fast zeitgleich auf dem Baumplatz am Achimer Rathaus und bei „Sam Urban Food“ in Oyten installiert. „Wir beschäftigen uns schon seit zwei Jahren mit dem Thema E-Mobilität und starten nun in das neue Geschäftsfeld“, erklärte Feht. Wie sich dieses Feld im Landkreis Verden entwickeln wird, das lasse sich jedoch schwer vorhersagen. „Für uns sind die drei Ladestationen jetzt ein Testballon“, sagte Feht. Bisher sei E-Mobilität im Landkreis Verden noch kein allzu großes Thema. „Aber es wird es werden“, zeigte er sich zuversichtlich.

Konzentration liegt auf Ladeinfrastruktur

Dabei haben die Stadtwerke in der Vergangenheit auch andere Erfahrungen gemacht. Seit rund sechs Jahren fördern sie für ihre Kunden nach eigenen Angaben die Anschaffung von E-Bikes mit einem Zuschuss von 100 Euro pro Fahrrad. „Das ist eines unserer erfolgreichsten Programme“, sagte Feht. Anders sieht das allerdings bei E-Autos aus. Auch hier hatten die Stadtwerke seit etwa drei Jahren eine Förderung von 400 Euro pro Auto angeboten. Wahrgenommen wurde dieser Zuschuss allerdings in all den Jahren nur ein Mal. Daher wurde diese Förderung nun auch eingestellt. Man wolle sich nun mehr auf Ladeinfrastruktur konzentrieren, heißt es.

Die Ladesäule, die nun auf dem Parkplatz der Aller-Weser-Klinik direkt in der Nähe der Ausfahrt steht, bietet die Möglichkeit, dass zwei Fahrzeuge gleichzeitig betankt werden können. Zu einem Grundpreis von 2,14 Euro kommen dann noch 27 Cent pro Kilowattstunde. Je nach Fahrzeugtyp dauere es zwei bis drei Stunden, bis das Fahrzeug vollständig aufgetankt ist. „Solche öffentlichen Ladesäulen werden in der Regel ohnehin hauptsächlich für ein kurzes Auftanken genutzt“, erklärte Feht. Das „normale Laden“ finde in der Regel größtenteils zu Hause statt.

Idealer Standort

Daher sei der Krankenhaus-Parkplatz aus Sicht der Stadtwerke auch ideal. „Der Parkplatz ist gut befahrbar und wird überwacht“, zählte Feht die Vorteile auf. Darüber hinaus gebe es ständig wechselnde Besucher, die die Ladeplätze nach einer gewissen Zeit immer wieder frei machen würden. „Pendlerparkplätze sind für ein solches Projekt beispielsweise schwierig, weil dort die Autos in der Regel den ganzen Tag die Plätze belegen“, sagte Feht. Ganz anders jedoch am Krankenhaus. Nach Schätzungen von Marianne Baehr nutzen dort pro Tag mindestens 500 Fahrzeuge den Parkplatz.

„Mit den drei Ladesäulen, die wir nun in Achim und Oyten in Betrieb nehmen, sind wir für den Start sicherlich gut aufgestellt“, prognostizierte Sven Feht. Dennoch habe man bereits für drei weitere Säulen eine Förderung beantragt. „Diese sollten dann an allen drei Autobahnabfahrten aufgestellt werden“, kündigte der Vorstandssprecher an. Ob eine Inbetriebnahme dieser Ladesäulen noch in diesem Jahr umzusetzen sei, stehe aber noch nicht fest.