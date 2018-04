Jetzt aber schnell: Die Achimer Verwaltung will endlich wissen, wie die Abschaffung der Kitagebühren funktionieren soll. (Björn Hake)

Achim. Es dürfte zeitlich knapp werden, so richtig knapp. Im Niedersächsischen Landtag wird an diesem Mittwoch über den Gesetzesentwurf von SPD und CDU beraten, den Kindergartenbesuch für Kinder ab drei Jahren künftig beitragsfrei zu gestalten. Die Kostenersparnis auf dieser Seite der Medaille bringt auf der anderen Seite die Städte und Gemeinden ins Schwitzen. Sie sollen auf Einnahmen verzichten und mit Mehrausgaben den politischen Willen befolgen. Doch noch sind viele Fragen offen. Zu viele, findet Wiltrud Ysker, Fachbereichsleiterin Soziales bei der Stadt Achim. "Momentan stehen wir wie das Kaninchen vor der Schlange und schauen nach Hannover", sagt sie und betont, dass die Zeit drängt.

Selbst wenn das Land seine Finanzhilfe für die Kommunen anhebt, reicht dies nicht, um die städtischen Ausgaben zu decken. Bei rund 68 Prozent müsste die Finanzhilfe aus Hannover dafür liegen, sie dürfte aber deutlich niedriger ausfallen. Nach den bisherigen Verhandlungen des Landes mit den kommunalen Spitzenverbänden soll der Zuschuss zu den Personalkosten von 20 Prozent auf 55 Prozent angehoben werden und bis 2021/2022 noch mal auf 58 Prozent. "Das wären immer noch mindestens 300 000 Euro, die fehlen", weiß Wiltrud Ysker. Bei einer Finanzhilfe von 52 Prozent, wie sie zunächst im Raum stand, hätte Achim auf Einnahmen von einer halben Million Euro verzichten müssen. Und das nur auf die städtischen Betreuungsplätze gerechnet. Die der freien und privaten Träger sind aber ebenfalls von der Stadt zu finanzieren.

Die Samtgemeinde Thedinghausen möchte sich, wie berichtet, damit nicht ohne Weiteres zufriedengeben. Bei dem Wegfall der Elterngebühren und einem Personalkostenzuschuss von 58 Prozent klafft dort ein Finanzierungsloch von etwa 156 000 Euro. Da das Land den von ihm verursachten Einnahmeausfall nicht kompensiert, wollen die Gemeinden der Samtgemeinde eine Resolution auf den Weg bringen.

Wiltrud Ysker sagt, dass dieser Schritt in Achim noch nicht geplant sei. Sie erzählt, dass es am 24. Mai noch eine Anhörung geben wird, bei der etwa der Städte- und Gemeindebund im Kultusausschuss zu Wort kommen werde. Das Ergebnis müsse dann an die Basis übermittelt werden und die Verwaltungsfrau rechnet nicht damit, dass vor Anfang Juni feststeht, wie sich die Stadt zu verhalten hat. "Und Ende Juni beginnen schon die Sommerferien", rechnet sie vor. Sie fragt sich, "worauf basierend wir hier arbeiten sollen" und findet, dass das neue Gesetz viel zu spät verabschiedet werde.

Zumal noch nicht klar sei, wie Sonderdienste abgerechnet werden sollen. Denn: "Die Befreiung von Kitagebühren ist bislang nur für eine acht Stunden lange Betreuung vorgesehen." Außerdem fragt sie sich, was passiere, wenn ein Kind noch in der Krippe drei Jahre alt wird. Derzeit wisse sie noch nicht, wie das Regierungsversprechen, die Eltern von Kitakindern ab 1. August beitragsfrei zu stellen, rechtzeitig umgesetzt werden kann. Eventuell müsse auch mit dem alten System begonnen und dann die Gebührenordnung umgestellt werden.

Bereits am 1. Februar hatte die Achimer FDP-Fraktion zu dieser Thematik eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Bereits wenige Tage später bekam sie eine Antwort aus dem Fachbereich, die erst übernächsten Monat im dazugehörigen Sozialausschuss zur Sprache kommen wird. Möglicherweise sind der Stadt Achim bis dahin aber auch die neuen Fakten bekannt. In der Anfrage der Liberalen geht es darüber hinaus um die geplante Veränderung beim Einschulungsstichtag. Die Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, können den Schulstart um ein Jahr hinausschieben – davon sind laut Verwaltung zum neuen Schuljahr 83 Kinder betroffen, die dann ebenfalls Kitaplätze benötigen könnten.

Die öffentliche Sitzung des Sozialausschusses soll am Donnerstag, 7. Juni, ab 17 Uhr im Rathaus stattfinden.