Verkehrsberuhigungen sind ein Dauerbrenner in Achim. Anwohner forderten sie jüngst für die Ortsdurchfahrt in Badenermoor und auch in Borstel wurden Rufe danach laut. Während diese Straßen aber nicht der Stadt Achim gehören, sollen nun an anderen Stellen im Stadtgebiet verkehrsberuhigende Maßnahmen ergriffen werden. Die Details dazu wird sich an diesem Montagabend der Bauausschuss der Stadt erklären lassen, wenn er sich in seiner öffentlichen Sitzung ab 17 Uhr im Rathaussaal auch mit der aktuellen Prioritätenliste befasst. Die hat die Stadtverwaltung nun vorgelegt.

Seit Jahren haben beispielsweise die Anlieger der Schwalbenstraße für den geradlinigen und abschüssigen Eingangsbereich der Vogelsiedlung bauliche Maßnahmen gefordert, die Autofahrer zum Abbremsen zwingen. Die Verwaltung hofft, die Arbeiten noch in diesem Jahr vergeben zu können, sodass ebenfalls in Abhängigkeit zur Witterung die Umsetzung im ersten Quartal 2020 erfolgen könne. Mit der Verkehrsberuhigung, die unter anderem Verengungen im Bereich der Hausnummern 33 und 35 sowie 13 und 15 vorsieht, sollen auch weitere Stellplätze – schräg zur Straße – geschaffen werden.

„Anwohner permanent gefährdet“

So viel haben die Anwohner der Straße Auf dem Brauberg noch nicht erreicht, aber sie haben sich im Sommer dieses Jahres mit ihrem Begehren und einer Unterschriftenliste an die Stadtverwaltung gewandt. Wie Anlieger Mario Gerloff darin aufführt, seien „wir, die Anwohner, durch den zügig fahrenden Durchgangsverkehr permanent gefährdet“. Dabei handele es sich in Uphusen um eine Anliegerstraße, die über keinen Geh- oder Radweg verfügt. Auch der Verkehrslärm sowie eine Staubbelastung spielen eine große Rolle, monieren die Anwohner, die Schutzmaßnahmen fordern – dazu zählen ebenfalls Anlieger der Straße An der Lienert.

Die Verwaltung hat darauf reagiert und plant nun, die Durchfahrt im Übergangsbereich der Straßen Am Brauberg/An der Lienert „nur noch für Müllabfuhr und Rettungsdienste“ zu ermöglichen – dafür will sie einen umklappbaren Poller einbauen lassen. Mit seiner Hilfe sollen Schleichverkehre aus dem Wohngebiet verdrängt werden und die Anlieger selbst müssten ihre gefahrenen Geschwindigkeiten reduzieren. Aber: „Mit der Sperrung der Durchfahrtstraße geht einher, dass das Quartier auch von Anwohnern nicht mehr von beiden Seiten durchfahren werden kann.“ Daher wolle die Stadtverwaltung dieses Vorgehen auf einer Anliegerversammlung noch einmal zur Diskussion stellen, bevor die Maßnahme umgesetzt wird.

Bei einer anderen Entscheidung in Sachen Verkehrsberuhigung zögert die Stadt dagegen nicht: Die Leipziger Straße soll im Bereich des Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt (Awo) verkehrsberuhigt werden, indem die erlaubte Höchstgeschwindigkeit dort von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde herabgesetzt wird. Junge Familien hatten zudem den Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung auf der Leipziger Straße im Bereich zur Borsteler Landstraße gefordert. „Aus Sicht der Verwaltung und der Polizei ist eine Erweiterung der bestehenden Tempo-3ß-Zonen-Regelung sinnvoll“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Noch in diesem Jahr soll die Beschilderung entsprechend angepasst werden.

Verzögerungen bei Umsetzungen

Weil einerseits zwei Vollzeitstellen bei den städtischen Bauingenieuren nicht besetzt werden konnten und andererseits die Baustelle Uesener Feldstraße (L 156) von der Stadt begleitet werden musste, hätten nicht alle für 2019 geplanten Baumaßnahmen und Projekte „wie geplant vorangetrieben werden können“, lässt die Verwaltung die Fraktionen wissen. Die Anliegerbeteiligung für den Ausbau der Allhornstraße sei aber erfolgt und im kommenden Jahr könne dann der geplante Straßenausbau erfolgen.

Den hätte nach wie vor auch ein Teil der Anwohner der Sackgasse Am Oertel gerne, einige Nachbarn allerdings nicht. So waren der Stadt bisher die Hände gebunden, die Politik könnte die Sackgasse nach oben auf die Prioritätenliste setzen, wobei für den Erstausbau dann 90 Prozent der Kosten von den Anliegern zu tragen wären. Bisher wollten die Politiker dafür kein grünes Licht geben, nun will die Verwaltung aber einen neuen Anlauf unternehmen, „weil auch ein öffentliches Interesse vorliegt“, wie sie mitgeteilt hat. Die Sackgasse ist eine Zuwegung zum Stadtwald (Rettungsweg) und am Straßenanfang befindet sich ein Parkplatz, der von den Bürger genutzt wird. Die Zu- und Abfahrt zum Parkplatz führt laut Verwaltung zu unverhältnismäßig teuren Unterhaltungskosten.