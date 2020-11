Das Logistikzentrum von Amazon in Achim hat eine Grundfläche von 47.000 Quadratmetern. (Björn Hake)

Sie sind Standortleiter des Logistikzentrums in Winsen (Luhe), waren vorher dort Bereichsleiter und kennen die Inbetriebnahme eines neuen Amazon-Logistikzentrums bestens – wie sehr ist der Start in Achim vergleichbar?

Jörn Asmussen: Auch wenn es einen technologischen Standard gibt: Die Abläufe im Inneren müssen passend für dieses Gebäude geplant werden. Und das ist gerade jetzt die Aufgabe, mit der wir uns beschäftigen. Wenn Sie das Gebäude in Winsen an der Luhe und in Achim vergleichen, sehen Sie schon einen komplett anderen Grundriss. Und auch die Außenanlagen, die Zufahrten und der Lkw-Bereich müssen neu gedacht werden. Wie viele Lkw können wir gleichzeitig be- und entladen? Wo können wartende Lkw parken? Das sind wichtige Fragen für uns. Am Ende soll das Logistikzentrum ja nicht nur innen funktionieren, sondern wir wollen ja auch ein guter Nachbar sein.

Wie schwierig ist es, neue Technik und Abläufe in einem Neubau zu erlernen und einen reibungslosen Betrieb zu ermöglichen?

Wir arbeiten basierend auf der Erfahrung von Hunderten Logistikzentren weltweit, und doch ist jeder Start anders. Es ist ein anderes Team, ein anderes Gebäude, und wir haben natürlich auch besondere Zeiten. Gerade jetzt kümmern wir uns darum, das Innenleben zu planen: Wie läuft die Fördertechnik, wo lagert die Ware, wie schaut die Kantine aus? In den nächsten Wochen beginnen wir auch, das Team aufzubauen, vor allem die Spezialisten wie die Techniker, die 19 Kilometer Fördertechnik am Laufen halten.

Das Logistikzentrum in Achim soll mit dem in Winsen vergleichbar sein, welche Tipps können Sie den künftigen Kollegen der Führungsetage in Achim geben?

Das Wichtigste sind die Menschen, es geht um das Team. Bei so einem Start gibt es eine Mischung aus erfahrenen Führungskräften und neuen Leuten. Ich bin 2017 von außen in das neue Team in Winsen gekommen, dadurch konnte ich vieles lernen, aber auch meine Erfahrung mit einbringen. Der andere Tipp: von vorneherein offen auf Menschen zugehen. In Winsen kennen wir unsere Nachbarn, wir haben den Dialog mit der Stadt, den Kreisen, den Agenturen für Arbeit, aber auch zu den Organisationen vor Ort. In einem Logistikzentrum arbeiten über 1000 Menschen, wir sind ein Teil der Gemeinde, müssen Probleme offen ansprechen und lösen.

Wie sieht die Belegung mit Personal aus, wenn das Logistikzentrum in Achim 2021 an den Start geht und wie wächst sie?

Zum Glück schaltet man ein Logistikzentrum nicht so einfach an wie eine Waschmaschine. Wir starten vor der Versendung des ersten Paketes mit einem Kernteam von etwa 120 Leuten. Das sind die Führungskräfte, einige Spezialisten für Technik, Personal, Buchhaltung und IT. Dazu kommen die ersten Teams im Wareneingang und -ausgang – dort wo Ware angenommen, eingelagert, kommissioniert, verpackt und in den Lkw geladen wird. Dieses Team wird bis zum eigentlichen Start im Sommer auf etwa 250 Mitglieder anwachsen und alle Prozesse eingeübt haben. Und dann wird es im Sommer den Moment geben, wo wir das erste Paket verschicken. Auf diesen Moment fiebert das gesamte Team hin.

Nach welchem Zeitraum kann das Logistikzentrum unter „Volllast“ laufen?

Wir wollen für unsere Kunden natürlich vor Weihnachten 2021 voll da sein.

Welche Aufgaben hat die Standortleitung eines Amazon-Logistikzentrums und was fasziniert Sie an dem Job?

Als Standortleiter geht es darum, mit den Teams die Arbeit jeden Tag neu zu organisieren, denn kein Tag ist wie der andere. Montags haben wir mehr Bestellungen, dafür müssen wir vielleicht am Mittwoch mehr Ware von Händlern einlagern, die über Amazon verkaufen. An diesem Freitag starten die Sonderangebote rund um Black Friday, das muss alles geplant sein. Auf der anderen Seite kümmere ich mich auch um die technische Weiterentwicklung. Ein Logistikzentrum ist nie fertig, es gibt immer wieder Neuerungen. Allein 2020 haben wir in Winsen mehrere Millionen Euro in neue Technik investiert, die Mitarbeiter unterstützt. Was mich am meisten fasziniert, sind die Menschen in den Teams. Als Führungskraft bei Amazon ist es nicht meine Aufgabe, nur im Büro zu sitzen. Ich bin jeden Tag in der Produktion, arbeite mit den Teams, sammle Vorschläge und Ideen der Mitarbeiter.

Wie sehr ähnelt die in Winsen genutzte Technik der in Achim?

Das System ist im Grunde das gleiche: Kleine Transportroboter bringen die Regale zu den Mitarbeitern. Es sind viele Verbesserungen im Detail, die wir in Achim an den Start bringen werden. Ein Lichtstrahl zeigt dem Mitarbeiter zum Beispiel das richtige Regalfach an. Achim wird gleich auf dem neuesten Stand starten.

In Achim ist Amazon nicht bei allen Bürgern willkommen – sie befürchten zu viel Mehrverkehr. Wie stellt sich die Lage in Winsen dar?

Auch in Winsen gab es Bedenken am Anfang. Heute ist es so, dass der Lkw-Verkehr reibungslos läuft. Wenn es Beschwerden gibt, dass Lkw Schleichwege über die Dörfer nehmen, stellen wir das schnell ab. Wir haben ein offenes Ohr für solche Beschwerden und reagieren schnell, das hat Vertrauen geschaffen. Was den Pkw-Verkehr betrifft: In Winsen kommen weit über die Hälfte der Belegschaft mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. In Achim haben wir schon jetzt eine sehr konkrete Planung für eine gute Anbindung von Anfang an.

Inwieweit wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Abläufe im Betrieb aus und welche Veränderungen werden wohl beibehalten?

Die Sicherheit der Mitarbeiter steht an erster Stelle. Die Gesundheitsbehörden haben uns bestätigt, dass unsere Maßnahmen die Richtigen sind. Wir haben mit Corona rund 150 Prozesse umgestellt, das geht von gestaffelten Schichtzeiten über Temperaturkontrollen, Einbahnstraßensysteme und Maskenpflicht bis hin zur verstärkten Reinigung im Gebäude. Das ist aufwändig. In Achim starten wir mit einem Schutzkonzept, das sich in anderen neuen Standorten bewährt hat. Alles, was an neuen Erkenntnissen hinzukommt, werden wir ebenfalls umsetzen.

Das Interview führte Kai Purschke.

Zur Person

Jörn Asmussen

Der 38-Jährige, der in Hamburg lebt, ist seit April dieses Jahres Standortleiter im Amazon-Logistikzentrum in Winsen (Luhe), dem das neue Logistikzentrum in Achim ähneln wird.