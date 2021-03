Gut voran ging es in den vergangenen Wochen bei den Bauarbeiten am Achimer Hallenbad. Die sollen bald fertig sein. (Björn Hake)

20.000 statt 60.000 Besucher. Mit dieser erschreckenden Bilanz mussten die Verantwortlichen bei der Stadt das Corona-Jahr 2020 im Achimer Freibad abschließen. Um zwei Drittel ist die Besucherzahl damit verglichen mit dem Jahr 2019 zurückgegangen – dem Jahr, in dem das Freibad erstmals nach seiner umfangreichen Sanierung wieder geöffnet hatte. Und auch beim Achimer Hallenbad ist nach Angaben von Kirsten Jäger, verantwortliche Mitarbeiterin für Sport und Bäder bei der Stadt, ein Besucherrückgang im gleichen Größenverhältnis zu verzeichnen.

Hauptgrund für das deutliche Besucher-Minus waren natürlich die bis jetzt andauernden, monatelangen Schließungen im Frühjahr und Herbst – ein Normalbetrieb herrschte im vergangenen Jahr lediglich zu Jahresbeginn. Und während in dieser Zeit die Einnahmen weggebrochen sind, sind die Aufwendungen für die Bäder auf einem hohen Niveau geblieben. „Leider ist es nicht so, dass man bei Bädern einfach den Stecker ziehen kann“, erläutert Sabine Schulz, Betriebsleiterin Achimer Bäder. „Um beispielsweise bauliche Schäden und den Befall mit Keimen zu vermeiden, muss ein Großteil der Bädertechnik weiterbetrieben werden – also quasi im Standby-Modus.“ In Zahlen bedeutet das: Der Ertrag für die Achimer Bäder ist im Jahr 2020 um knapp 180.000 Euro eingebrochen – mit negativen Folgen für das Betriebsergebnis.

Individuelle Konzepte

Dass zwischen den Lockdowns überhaupt Umsätze generiert werden konnten, ist laut Jäger auf die Hygienekonzepte zurückzuführen, mit denen der Achimer Bäderbetrieb ab Juni 2020 wieder starten konnte. „Für jedes Bad wurden individuelle Sicherheitskonzepte erarbeitet, so zum Beispiel Besucherzahlen begrenzt, ausgefeilte Wegeführungen innerhalb der Bäder erdacht und die Öffnungszeiten angepasst – Maßnahmen, die das Infektionsrisiko minimierten“, berichtet Jäger.

Ungeachtet dessen gibt es aktuell allerdings in der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen noch keine verlässliche Perspektive für eine Öffnung der Bäder in diesem Jahr. „Dennoch ist der Achimer Bäderbetrieb aktiv vor Ort tätig“, sagt Jäger. Das Freibad Achim soll am 1. Mai in die diesjährige Saison starten. Vermutlich werde der Betrieb auf Basis eines Hygienekonzepts – vergleichbar dem aus dem Jahr 2020 – organisiert. „Neben festgelegten Schwimmblöcken wird es sehr wahrscheinlich eine Begrenzung der Besucherzahlen geben müssen“, prognostiziert Jäger.

Ticket-Kauf ist online möglich

Darüber hinaus sei auch eine Neuerung geplant. So werden die Kunden anders als im vergangenen Jahr nun die Möglichkeit haben, online ein Ticket für ihren Freibad-Besuch zu kaufen. Bereits gekaufte Mehrfachkarten sollen ihre Gültigkeit behalten. „Wir haben für 2021 eine weitere Nutzungsoption im Fokus“, kündigt Sabine Schulz zudem an. „Neben dem Badebetrieb möchten wir auch für Gruppen eine Trainingszeit im Freibad anbieten.“

Veränderungen, die aktuell schon sichtbar sind, gibt es indes am Achimer Hallenbad. Dort ist die lange geplante Dachsanierung in vollem Gange. In wenigen Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die technischen Anlagen im Bad wurden darüber hinaus einer umfassenden Revision unterzogen, Becken und Räume wurden gereinigt und für den baldigen Einsatz vorbereitet. Eine verlässliche Gutachteraussage, wie es mit der Abwicklung der festgestellten Schäden an den Fliesen im Becken weitergehen kann, gibt es allerdings noch nicht. Wie berichtet, waren im Sommer vergangenen Jahres einige lose Fliesen am Übergang vom Beckenboden zur Wand entdeckt worden. Da diese erst vor zwei Jahren verlegt wurden, hofft die Verwaltung auf die Gewährleistung. Startklar für einen Einsatz ist indes das Nichtschwimmerbecken. Sobald die Corona-Verordnung eine Bäderöffnung erlaubt, werde das kleine Becken für Schwimmkurse oder gegebenenfalls Fitnesskurse zur Verfügung stehen, heißt es von der Stadt.