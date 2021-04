Landkreis Verden. Die Bürgerbusse in Achim lassen erneut den Betrieb ruhen. Aufgrund der seit mehreren Tagen über 100 liegenden Sieben-Tage-Inzidenz gelten nun schärfere Corona-Regeln. Um über die daraus resultierenden Konsequenzen zu beraten, traf sich der Vorstand vom Bürgerbusverein Achim am Mittwochabend in einer Videokonferenz. Letztlich kam der Verein zu dem Schluss, „dass der Betrieb aufgrund der aktuellen Situation erneut eingestellt werden muss“, wie er mitgeteilt hat. Um den Achimer Bürgern und Bürgerinnen Zeit zu geben, sich darauf einzustellen, wurde beschlossen, ab Sonnabend, 17. April, die Busse in der Garage zu lassen. Die zunächst letzte Fahrt findet also am Freitagabend statt.

Regelung gilt bis auf Weiteres

„Vorstand und Fahrer bitten die Fahrgäste um Verständnis für diese Entscheidung und hoffen auf eine baldige Wiederaufnahme der Fahrten“, lässt der Verein wissen. Ab wann eine Wiederaufnahme des Betriebs erfolgt, hänge von der Entwicklung der Inzidenzwerte im Landkreis und von den Vorgaben des Landkreises und der Niedersächsischen Landesregierung ab.