Der Slogan des Wahlplakats trifft auch auf die Achimer CDU-Ratsfraktion zu. (Björn Hake)

Seit Mittwochabend hat die Ratsfraktion der Achimer CDU eine neue Vorsitzende: Isabel Gottschewsky ist mit großer Mehrheit in das Amt gewählt worden, das ihr Vorgänger Karl-Heinz Lichter zur Verfügung gestellt hat. "Das habe ich aus freien Stücken gemacht, da jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Verjüngung ist", sagte Lichter am Donnerstag. Bis zu den Neuwahlen in drei Jahren, bei denen der 71-Jährige nicht mehr für einen Ratssitz kandidieren will, soll Isabel Gottschewsky als Fraktionschefin etabliert werden. "Ich werde der Fraktion als Mitglied und ihr natürlich weiterhin zur Verfügung stehen und mein Wissen sowie meine Erfahrung weitergeben", sagte Lichter.

Bevor er sie auf der jüngsten Fraktionssitzung als Nachfolgerin vorgeschlagen hatte, habe er die 48-Jährige gefragt und sie hatte sich Bedenkzeit erbeten. "Auf der Sitzung habe ich mehrfach gefragt, ob es andere Kandidaten gibt", erzählte Lichter. Es gab aber keine. Die turnusmäßige Wahl hätte in einem Jahr stattgefunden. Gottschewsky, die auch Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion und des Kreisvorstandes ist, sei die richtige Wahl, glaubt Lichter, der den Sitz im Verwaltungsausschuss behalten wird. "Sie ist erfahren und wird nicht ins kalte Wasser geworfen." Der CDU-Mann sieht nun erste Weichen für die Fraktionszukunft gestellt.

Isabel Gottschewsky sagte, dass der Zeitpunkt sie überrascht habe, sie sich aber geehrt fühle und die Herausforderung angehen will. Wie genau, das werde sich jetzt klären – auch, wie die Aufgaben verteilt werden, da sie familiär und beruflich eingebunden sei.