"Lern etwas Vernünftiges": Viele junge Menschen werden Einzelhandelskaufleute. (ARMIN WEIGEL)

Landkreis Verden. Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel war 2017 der häufigste Ausbildungsberuf in Niedersachsen. Dies hat das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) mitgeteilt. Von den insgesamt 54 630 jungen Leuten, die im vergangenen Jahr einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, entschieden sich 3033 für den Beruf des Einzelhandelskaufmanns – dies entspricht einer Quote von 5,6 Prozent.

Bernd Passarge von der Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum bestätigt den hohen Bedarf an Auszubildenden im Einzelhandelsbereich. Laut seiner Aussage belegen im Bereich der IHK Stade sogar 10 Prozent aller Lehrlinge eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, das sind 532 Azubis in absoluten Zahlen. Danach folgen die Kaufleute im Groß- und Außenhandel Fachrichtung Großhandel mit 9,2 Prozent (487 Azubis) und die Kaufleute für Büromanagement mit 7,8 Prozent (415 Azubis). „Aldi, Lidl, Penny, Rewe, Edeka – die ganzen Supermärkte bilden im großen Umfang aus“, berichtet Passarge.

Trotz der vielen Einkaufsmöglichkeiten im Internet sieht er die Zukunft des stationären Handels nicht bedroht: „Die Menschen werden Dinge des täglichen Bedarfs wie Klopapier und Lebensmittel weiterhin im Laden kaufen und nicht im Internet.“ Passarge weist darauf hin, dass es seit 2018 mit dem E-Commerce-Kaufmann einen neuen Ausbildungsberuf für den Online-Handel gebe. Allerdings wird es sich noch eine Weile hinziehen, bis der neue Beruf dem Einzelhandelskaufmann den Rang abgelaufen hat – im Landkreis Verden werden in diesem Jahr gerade einmal sieben junge Leute zu E-Commerce-Kaufleuten ausgebildet. „Das dauert ein paar Jahre, bis sich der neue Beruf etabliert hat“, sagt Passarge.

Lieber eine Ausbildung in Bremen

Ein ganz anderes Bild von der Ausbildungssituation im Einzelhandel zeichnet der Ehrenvorsitzende der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga), Rudi Knapp. „Der Achimer Einzelhandel bildet kaum aus“, stellt er nüchtern fest. In der Innenstadt sei ihm kein einziger Betrieb bekannt, der zum Kaufmann im Einzelhandel ausbildet. Der Experte für den Einzelhandel in der Achimer Innenstadt blickt zehn Jahre zurück, als er selbst noch Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts in der Obernstraße war: „Ich hätte liebend gerne ausgebildet, aber schon damals hat sich kein einziger geeigneter Bewerber bei mir gemeldet!“ Die jungen Leute wollten ihre Lehre lieber in den großen Einkaufszentren oder in Bremen statt in der Kleinstadt Achim absolvieren, moniert Knapp. Dementsprechend seien zu ihm immer nur desinteressierte Bewerber gekommen, die bei ihren Wunschausbildungsbetrieben abgelehnt worden waren und für die Knapps Modeladen nur „zweite oder dritte Wahl“ war. „Von denen war wirklich niemand geeignet“, sagt der gelernte Textilbetriebswirt.

Dass die großen Supermärkte in Achim alle ausbilden würden, räumt Knapp ein. „Aber die bieten den Ausgelernten interessante Aufstiegsmöglichkeiten.“ Vom Verkäufer zum Substitut bis zum Filialleiter könne man dort die Karriereleiter erklimmen. „In einem kleinen Laden in der Achimer Fußgängerzone ist das natürlich nicht möglich“, gibt er zu. Dass der Online-Handel dem Einzelhandel das Wasser abgraben könnte, glaubt auch Knapp nicht. Allerdings müssten sich die Ladengeschäfte aus seiner Sicht noch mehr anstrengen, um im Wettbewerb zu bestehen. „Einfach nur die Ladentüre aufzuschließen, reicht schon lange nicht mehr. Man muss sich spezialisieren und den Kundenservice intensivieren“, empfiehlt der Uga-Ehrenvorsitzende.

Eine stärkere Kundenpflege erfordere jedoch hohe Sach- und Warenkenntnisse – und diese würden eben nur durch eine fundierte Ausbildung vermittelt werden. Leider sei es für viele Einzelhandelsgeschäfte ein zu großer Kostenfaktor, eine betriebliche Ausbildung anzubieten: „Kleine Läden wollen es sich oftmals nicht leisten“, sagt Knapp. Zugleich würden sich viele Achimer Einzelhändler beklagen, dass gut ausgebildetes Personal für sie kaum zu bekommen sei. Dass hier ein Zusammenhang mit der fehlenden Ausbildungsbereitschaft bestehen könnte, ist zumindest Rudi Knapp auch bewusst.