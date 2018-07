Marion Bartusch vom Reisebüro Menke in der Achimer Fußgängerzone freut sich über vermehrte Buchungen von Ägyptenreisen (Björn Hake)

Achim/Verden. Die Sommerferien sind da. Für viele Menschen bedeutet das jetzt Koffer packen. Liegestühle und Wasserbälle in den Schaufenstern lassen Urlaubsgefühle hochkommen. Auch ein Werbeplakat in einem Schaufenster in der Fußgängerzone weist auf die anstehenden Ferien hin. „Können Sie den Sommer hören?“ steht auf einem Poster, auf dem sich ein Kind eine Muschel an sein Ohr hält. Und wo verbringen die Achimer ihren Urlaub?

In Achim werden weiterhin die klassischen deutschen Reiseziele Spanien und Griechenland bevorzugt, weiß Marion Bartusch vom Reisebüro Menke in der Obernstraße zu berichten. Außerhalb Europas reisen die Achimer gerne nach Thailand und Dubai, auch Ziele in der Karibik, auf den Malediven und in Afrika würden häufiger gebucht. Die Reisesicherheit spielt für viele Urlauber eine Rolle: Laut Marion Bartusch sind Buchungen in die Türkei in den vergangenen zwölf Monaten zurückgegangen. Reisen nach Ägypten würden jedoch vermehrt nachgefragt – trotz der aktuellen Teilreisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Besonders wenn es um die Buchung von Kreuzfahrten und Pauschalreisen geht, lassen sich die urlaubslustigen Achimer gerne vom Reisebüro beraten. „Mit welcher Fluggesellschaft fliege ich tatsächlich? Welche Leistungen erhalte ich konkret am Urlaubsort? Auf diese Fragen erhält man bei Online-Buchungen oftmals keine genaue Antwort“, sagt Marion Bartusch. Auch führt sie die Air-Berlin-Pleite als warnendes Beispiel ins Feld und den Ärger, den man als gestrandeter Reisender hat. „Wir hatten die Schwierigkeiten bei Air Berlin schon länger auf dem Schirm und dementsprechend keine Flüge mehr bei dieser Gesellschaft gebucht“, erzählt die Reisebüro-Mitarbeiterin. Im Reisebüro seien kundenspezifische Ausarbeitungen möglich, und auch auf Sonderwünsche könne eingegangen werden, wirbt sie.

„Die Reisebereitschaft wächst ständig“, lautet die Auskunft der beiden Mitarbeiter im TUI-Reisecenter Verden. Absolut im Trend lägen derzeit Kreuzfahrten und geführte Studienreisen – nach Island, Irland und Südafrika zum Beispiel. Eine Reiseleitung, die an der Rundreise teilnimmt, stellt Sehenswürdigkeiten und Kulturen vor. Deutsche Urlaubsziele wie Nord- und Ostsee würden häufiger gebucht, gerade für Familien mit Kindern und Hund seien diese Orte attraktiv. Die Nachfrage nach Reisen mit dem Hund wird immer größer. „Viele Leute wollen ihren Hund mitnehmen“, wissen die Mitarbeiter. „Grundsätzlich sind Hunde ideale Reisebegleiter“, weiß Philip McCreight, Leiter der Tierschutzorganisation Tasso. „Im Gegensatz zu Katzen reisen Hunde meistens sehr gerne, denn für sie ist die Hauptsache, dass sie bei ihrem Rudel sind.“ Dennoch spricht er eine Warnung aus: Vierbeiner sollten nur dann auf Reisen gehen, wenn die Art des Urlaubs, die Temperatur und die Bedingungen der Anreise für sie passend seien. Sei dies nicht der Fall, könne es besser sein, den Hund bei Bekannten oder Verwandten unterzubringen.

Inseln besonders gebucht

Am häufigsten gebucht werden die spanischen und griechischen Inseln wie Mallorca, Kos, Kreta und Rhodos, schildern die Mitarbeiter in Verden. Das bestätigen auch Franziska Beyschwang und Elvan Cevlik aus dem Dr.-Tigges-Reisebüro in Verden. Die Kanaren seien weniger beliebt, weil der Urlaub dort teurer geworden sei. „Die Leute wollen weniger in die Türkei, vermutlich aufgrund der politischen Lage, deshalb steigt die Nachfrage nach anderen Urlaubsorten, die auch direkt die Preise anziehen“, sagt Beyschwang.

Doch trotz des Preisanstiegs würden die Balearen und die griechischen Inseln bevorzugt, sagt Cevlik. Was derzeit auch viel gebucht werde, sei der Goldstrand in Bulgarien für Mannschaftsfahrten und Partyurlauber sowie ganz klassisch der Ballermann auf Mallorca. Die meisten Leute verreisen durchschnittlich für sieben bis 14 Tage. „Was aktuell gar nicht mehr gebucht wird, ist Tunesien“, sagte Franziska Beyschwang. Ägypten komme langsam wieder.

Im Bundesland Niedersachsen lautet die Top drei der beliebtesten Reiseziele Türkei, Spanien und Griechenland. Dies ergab eine Auswertung des Online-Reisebüros ab-in-den-Urlaub.de. Knapp 18 Prozent der gebuchten Reisen führen an die Türkische Riviera. Auf Platz 2 folgt mit rund 9 Prozent die Urlaubsinsel Mallorca. Knapp dahinter reiht sich mit mehr als 6 Prozent Ägypten ein mit seinen Badeorten Hurgahda und Safada. Schwer im Kommen ist die Schwarzmeerküste Bulgariens mit 5,4 Prozent.

Für alle, die gerne in Deutschland Urlaub machen, kann es schwer werden, spontan Unterkünfte zu finden. Grund dafür ist der enge Zeitkorridor der Schulferien, den die Kultusminister festgelegt haben. Nur 80 Tage liegen zwischen Beginn und Ende der Ferien aller 16 Bundesländer. Der Deutsche Tourismusverband fordert seit Jahren eine Entzerrung der Ferienzeiten. Überfüllte Urlaubsorte und überlastete Hauptreiserouten würden dem Erholungswert der Gäste schaden, kritisiert Präsident Reinhard Meyer vom Deutschen Tourismusverband. Sven Ambrosy, Vorsitzender des Tourismusverbandes Niedersachsen, sagt, dass eine Entzerrung bildungspolitisch ohne Nachteile sei, aber volkswirtschaftliche Vorteile biete.