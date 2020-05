Ab 15. Juni hat das Freibad in Achim wieder geöffnet. (Björn Hake)

Lange haben die Verantwortlichen wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens um die Badesaison des neuen Freibades in Achim bangen müssen. Aber jetzt gibt es endlich gute Nachrichten. Denn das Achimer Freibad wird am Montag, 15. Juni, wieder seine Türen öffnen. „Es werden natürlich spezielle Regelungen zu Öffnungszeiten und Hygienevorschriften gelten“, kündigt Kirsten Jäger, die bei der Stadtverwaltung für die Achimer Bäder verantwortlich ist, an. Wie diese genau aussehen werden, darüber will die Stadt die Bürger in den kommenden Tagen noch informieren. So werde es voraussichtlich unter anderem einen Vorverkauf und spezielle Schwimmzeiten geben.

„Wir werden uns mit den Regelungen natürlich auch an den anderen Bädern in der Region orientieren“, sagt Jäger. Das Verwell in Verden haben beispielsweise schon seit diesem Montag wieder geöffnet. „Vieles wird ähnlich sein, aber es gibt natürlich auch für jedes Bad eigene Besonderheiten.“