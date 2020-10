Schwimmen im Achimer Hallenbad ist in diesem Jahr nur bis zum 4. Dezember möglich. (Björn Hake)

Das Achimer Hallenbad geht am 5. Dezember in die Winterpause. Wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat, endet der Wasserspaß in diesem Jahr am 4. Dezember, weil Reparatur- und Wartungsarbeiten anstehen. Deswegen bleibt das Bad dann bis einschließlich mindestens 3. Januar 2021 geschlossen. Dass der Betrieb früher endet als üblich, liege daran, dass das Team um Betriebsleiterin Sabine Schulz die jährliche Revision durchführt, wie Kirsten Jäger erklärte, die bei der Stadt Achim für Sport und Bäder zuständig ist.

Die Becken werden komplett geleert, intensiv gereinigt und auf Beschädigungen überprüft. Auch sämtliche Filter- und Pumpenanlagen werden auf Herz und Nieren überprüft. „Das nimmt einige Zeit in Anspruch“, weiß Sabine Schulz. Und zusätzlich zur jährlichen Revision werden während der Betriebspause größere Reparaturen und technische Erweiterungen, etwa an der Trinkwasseranlage, vorgenommen, ergänzt die Betriebsleiterin. Sie hofft, dass die Arbeiten rechtzeitig zur geplanten Wiedereröffnung am 4. Januar abgeschlossen werden können.

„Zu 100 Prozent lässt sich das leider nicht sagen, denn bei der Überprüfung der Beckenanlagen können natürlich auch größere Mängel auftreten, deren Beseitigung länger dauert“, sagt Kirsten Jäger. Dennoch sei das Team der Achimer Bäder guter Dinge, denn das Hallenbad befinde sich allgemein in einem guten Zustand.

Der Zeitpunkt für die Betriebsschließung sei dabei bewusst gewählt. Erfahrungsgemäß sind die Besucherzahlen in dieser Zeit nicht besonders hoch, und es stehen in dieser Zeit Gutachter-Termine an, für die das Wasser aus den Becken gelassen werden muss. „Und wenn das Wasser schon mal raus ist, macht es nur Sinn, die Revision gleich mit zu erledigen“, erklärt Sabine Schulz.