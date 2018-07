Das Hallenbad war wegen Wartungs- und Sanierungsarbeiten geschlossen gewesen. (Björn Hake)

Die nächste Abkühlung kann kommen: Ab diesem Freitag, 27. Juli, öffnet das Achimer Hallenbad wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten seine Türen. In den vergangenen vier Wochen wurden Wartungs- und Sanierungsarbeiten vorgenommen.

So hat beispielsweise die Filteranlage eine neue Beschichtung bekommen, da diese teilweise abgeblättert war. Ab sofort können Badefreunde wieder in dem großen Becken ihre Bahnen ziehen. Das Hallenbad hat in diesem Jahr auch in den Sommermonaten geöffnet, da die Freibadsaison aufgrund der umfassenden Bauarbeiten dort 2018 bekanntlich ausfallen muss.