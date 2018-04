Achimer können sich die Abläufe im Logistikzentrum anschauen. (Björn Hake)

Achim. Achimer Bürger sind von der Stadtverwaltung eingeladen, das Amazon-Logistikzentrum in Winsen an der Luhe zu besichtigen. Damit diese sich "einen persönlichen Eindruck verschaffen können". Wie berichtet, ist das Logistikzentrum in Winsen/Luhe vergleichbar mit dem in Achim geplanten Logistikzentrum im Industrie- und Gewerbegebiet Uesener Feld. Die Besichtigung findet am Donnerstag, 19. April, um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist das Logistikzentrum in 21423 Winsen/Luhe, Borgwardstraße 10, die Teilnehmer reisen selbstständig an. Für die Besichtigung ist eine Anmeldung mit vollständigem Vor- und Nachname jedes Teilnehmers zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Menschen begrenzt – es gilt das Windhundprinzip. Anmeldung per E-Mail unter amazon-achim@amazon.de.