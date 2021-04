Am kommenden Sonntag, 2. Mai, geht Pastorin Marina Kortjohann in den Ruhestand. Der Verabschiedungsgottesdienst wird nach draußen übertragen. (Björn Hake)

Achim. Ursprünglich habe sie Missionarin werden wollen, verrät Marina Kortjohann. Ein Wunsch, der jedoch daran scheiterte, dass der Weg dahin damals männerdominiert und ihr daher versperrt gewesen sei. Geprägt durch den Umgang mit gläubigen Großeltern, eine sinngebende Konfirmandenzeit und die Zugehörigkeit zu kirchlichen Jugendgruppen habe sie sich dennoch für das Studium der Theologie entschieden und ihren Lebensmittelpunkt schließlich in Achim gefunden. Am 2. Mai begibt sich die Pastorin in den Ruhestand; eine 30 Jahre währende Tätigkeit in der St.-Laurentius-Gemeinde liegt zu dem Zeitpunkt hinter ihr.

Ihre Kinderbibel habe sie Gottbüchlein genannt und das Vorlesen daraus genossen, erinnert sich Kortjohann. Auch der Gedanke an ihre Jugend in Hambergen zaubert ein Lächeln auf das Gesicht der Theologin, die sich sowohl vor als auch nach ihrer Konfirmation aktiv in der heimischen Kirchengemeinde engagierte. „Die Gestaltung von Freizeiten, gemeinsam mit meinem Bruder, und die Organisation sonntäglicher Kindergottesdienste haben mir viel Freude bereitet und nehmen in meiner Erinnerung eine zentrale Bedeutung ein“, erklärt die Mutter zweier Kinder. Glaubensthemen, durch einen aufgeschlossenen jungen Diakon einprägsam und lebensnah rübergebracht, hätten ihr letztendlich die Wahl zwischen Medizin- und Theologiestudium erleichtert.

Sprung nach Achim

14 Semester, also sieben lange Jahre, hat die junge Studentin seinerzeit in verschiedenen Bildungseinrichtungen verbracht. Von der Kirchlichen Hochschule in Bethel führte ihr Weg über Tübingen nach München, wieder zurück nach Tübingen und schließlich nach Paris, wo sie zwei Semester absolvierte. Dort dominierte das Erlernen historischer Sprachen wie Hebräisch und Griechisch ihren Aufenthalt. Ein Volontariat im niedersächsischen Seelze und ein Predigerseminar in Hildesheim setzten den Schlusspunkt unter ihre Ausbildung, auf die eine Tätigkeit als Referentin im Landeskirchenamt folgte. Fünf Jahre später gelang der Sprung nach Achim. „Eine gute Entscheidung“, bilanziert Kortjohann und berichtet von einer überaus harmonischen Zusammenarbeit sowohl mit den ausgeschiedenen als auch mit den aktuell in der Gemeinde beschäftigten Geistlichen. Auch die Sekretärinnen, die jeweils mit viel Liebe und Umsicht bei der Sache seien, schließt sie in ihr Resümee ein. Die Partnerschaft zu einer südafrikanischen Gemeinde und die räumliche Nähe zu den Eltern hätten zudem eine Rolle für die Wahl ihres Standortes gespielt.

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Nach den Schwerpunkten in ihrem Arbeitsleben, den Lieblingsthemen in dieser Zeit befragt, muss die Theologin ein Weilchen nachdenken. Angefangen bei der Betreuung der Balkan-Flüchtlinge, die Anfang der 90-er Jahre im Gemeindezentrum an der Magdeburger Straße ihre Hilfe suchten, fühle sie sich zum Beispiel in der Trauerarbeit wohl, erklärt die 64-Jährige. Sie komme den Menschen nahe, höre ihnen sehr gerne zu und flechte ihre Anliegen in Gespräche und Predigten ein. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gebe ihr viel, so zum Beispiel die Umsetzung junger Themen in kurzen Theaterstücken und die Gestaltung von Krippenspielen mit der hingebungsvollen Unterstützung Ehrenamtlicher. „Eigentlich macht mir alles Spaß“, bilanziert die Theologin, nur fühle sie sich zunehmend müde und freue sich auf den Ruhestand. Verabschiedet wird sie am Nachmittag des 2. Mai durch den Superintendenten des Verdener Kirchenkreises Fulko Steinhausen sowie ihre Kollegen Christoph Maaß und Ulrich Wilke. Mit von der Partie sind auch die „Nervous Fingers“, die den Festakt musikalisch bereichern werden.

„Bevor ich mich zurückziehe und mich meinen Büchern, der Gartenarbeit und dem Kochen widme, appelliere ich an die Menschen, einander aufmerksam zuzuhören“, betont Kortjohann und ergänzt: „Wir dürfen nicht in Schubladen denken, unseren Blick nicht auf das Trennende, die Unterschiede richten, sondern sollten auf das Gemeinsame schauen, auf einen Glauben, der uns alle miteinander verbindet.“

Zur Sache

Verabschiedung nachmittags

Pastorin Marina Kortjohann wird am Sonntag, 2. Mai, um 15 Uhr in einem Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche verabschiedet. „Leider sind die durch die Hygienemaßnahmen reduzierten Plätze in der Kirche gerade ausreichend, um sie mit den von ihr und der Kirchengemeinde geladenen Gästen zu besetzen“, teilt die St. Laurentius-Gemeinde mit. Die Kirchengemeinde werde deshalb Sitzplätze auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus aufstellen. Dorthin werde es zeitgleich eine Bild- und Tonübertragung des Gottesdienstes geben. Eine Anmeldung dazu ist über das Kirchenbüro zu den bekannten Öffnungszeiten des Kirchenbüros telefonisch möglich unter 04202/2248. Ein Einlass ohne Voranmeldung werde nicht möglich sein. Den regulären Gottesdienst um 10 Uhr hält Pastorin Christina Harder vom Religionspädagogischen Institut Loccum.