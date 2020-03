Ins Trauzimmer im Achimer Rathaus dürfen derzeit nur noch höchstens zehn Gäste des Brautpaars. (Sebi Berens)

Achim. Die präventiven Schließungen und Erreichbarkeiten von öffentlichen Einrichtungen wegen der Coronakrise in der Stadt Achim werden ausgeweitet, wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld entschieden hat. Für das Rathaus (inklusive Bauhof und Kläranlage gilt ab diesem Dienstag, 17. März: Das Rathaus bleibt für Bürgerinnen und Bürger geschlossen – Ausnahmen gelten nur für dringende und nicht aufschiebbare Angelegenheiten. Für diese Fälle werden Bürger gebeten, sich vorher mit dem zuständigen Sachbearbeiter telefonisch in Verbindung zu setzen. „Einlass in das Rathaus erfolgt ausschließlich nach zuvor vereinbartem Termin“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Bürgertelefon geschaltet

Sie hat ein Bürgertelefon mit der folgenden Rufnummer 0 42 02 / 9 16 01 50 eingerichtet. Mitarbeitende der Stadtverwaltung sind während der sonst üblichen Geschäftszeiten unter dieser Rufnummer erreichbar, um Fragen zu beantworten. „Aufgrund des erhöhten Anrufaufkommens bitten wir um Verständnis, wenn wir einen Anruf nicht sofort persönlich entgegennehmen können.“ Die Schließung des Rathauses und Freischaltung des Bürgertelefons gelten voraussichtlich bis einschließlich 19. April.

Regeln für Trauungen

Auch die außerschulische Nutzung von Sportstätten der Stadt Achim ist so lange voraussichtlich zum 19. April untersagt. Für Trauungen gibt es nun eine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Neben dem Brautpaar dürfen maximal zehn Gäste bei der Trauung anwesend sein. Diese Regelung gilt für Trauungen im Rathaus, im Clüverhaus und im Haus Hünenburg gleichermaßen. Um auch bei Beerdigungen eine große Ansammlung von Menschen zu vermeiden, appellieren wir an die Trauergäste, nur im engsten Familienkreis an der Trauerfeier in der Kapelle teilzunehmen. Dabei sollte nach Möglichkeit ein Abstand von zwei Metern untereinander gewahrt werden.