Achim. Es sind schon erhebliche Vorwürfe, die die Anklageschrift einem 32-jährigen Achimer zur Last legt, der sich am Montag deswegen erstmals vor dem Amtsgericht in Achim behaupten musste. Der gebürtige Rumäne soll 2015 und 2016 in drei Fällen auf seine damalige Partnerin eingeschlagen und getreten haben – unter anderem einmal, als die Frau ihre Koffer packen wollte, um den Mann zu verlassen. Dabei soll der 32-Jährige jeweils stark alkoholisiert gewesen sein. Diese zur Last gelegten Fälle kamen jedoch erst ans Licht, nachdem der Angeklagte die Frau am 22. Januar dieses Jahres vergewaltigt haben soll und diese danach Anzeige bei der Polizei erstattete.

Während des vorgeworfenen erzwungenen Geschlechtsaktes, der laut Anklage „für das Opfer besonders erniedrigend“ gewesen ist, soll der 32-Jährige seine damalige Partnerin auch mehrfach geschlagen, gebissen und gewürgt haben. Doch mit einer Vergewaltigung sei die Qual für die Frau noch nicht vorbei gewesen. Denn der Angeklagte soll ihr auch danach hart gegen den Kopf geschlagen haben, dass „diese nur noch Sterne sah“. Geschlagen worden sei sie, weil sie sich geweigert habe, ihren damaligen Partner im Anschluss an die Vergewaltigung in ein Bordell zu fahren.

Was an den Vorwürfen dran ist, wurde bei dem ersten Verhandlungstermin am Montag dann jedoch nicht weiter ergründet. Denn obwohl alle Zeugen, unter ihnen auch die Geschädigte, anwesend waren, wurde die Verhandlung nach Verlesung der Anklageschrift zunächst einmal vertagt. Das hatte zwei Gründe: Zum einen fehlte der Wahlverteidiger des Angeklagten, weil er versehentlich keine Einladung zu dem Termin bekommen hatte. Zum anderen bestimmte das Gericht, dass zunächst ein Gutachter den Angeklagten dahingehend untersuchen soll, ob er aufgrund seines Alkoholkonsums, der in Zusammenhang mit den Taten steht, in einer Erziehungsanstalt unterzubringen ist.

Da mit einem solchen Gutachten frühestens in fünf bis sechs Wochen zu rechnen ist, blieb dem Amtsgericht quasi keine andere Wahl, als das Verfahren zu vertagen. Denn eine Verhandlungspause darf maximal drei Wochen betragen. Hätten die Zeugen am Montag ausgesagt, hätten sie dies noch einmal tun müssen, wenn das Gutachten vorliegt. So mussten sie unverrichteter Dinge wieder gehen, um dann vermutlich im Juli aussagen zu können. Dann wird sich wohl auch der Angeklagte, der nun zunächst in Untersuchungshaft bleiben muss, zu den Vorwürfen äußern. Über seine Pflichtverteidigerin ließ er ausrichten, dass er zu einem späteren Zeitpunkt Angaben machen möchte.