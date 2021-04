Cornelia Schneider-Pungs hat als designierte Bürgermeisterkandidatin die volle Rückendeckung des SPD-Vorstands um den Vorsitzenden Wilfried Hirschmann. (Björn Hake)

Achim. Das Teilnehmerfeld füllt sich: Nachdem der amtierende Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) und für die CDU Nadine Fischer bereits ihre Hüte in den Ring für die Bürgermeisterwahl geworfen haben (wir berichteten), hat die Achimer SPD am Donnerstagnachmittag Cornelia Schneider-Pungs als ihre designierte Kandidatin für den Chefsessel im Rathaus präsentiert. Die Achimer Ratsfrau, die für die Sozialdemokraten seit 2016 auch im Schulausschuss sitzt, ist nun vom SPD-Vorstand einstimmig gewählt worden.

Zwar entscheiden die Mitglieder erst Ende Mai darüber final und so lange könnten sich weitere Aspiranten melden, aber SPD-Vorsitzender Wilfried Hirschmann und seine Stellvertreterin Petra Geisler lassen durchblicken, dass sie mit keinen Gegenkandidaten rechnen - möglich wäre es allerdings. „Wir werden Cornelia den Mitgliedern als Kandidatin vorschlagen. Wie die Versammlung unter den dann geltenden Corona-Bedingungen gestaltet wird, werden wir sehen“, sagten die Vorstandsvertreter, die hoffen, dass eine Präsenzveranstaltung möglich sein wird.

„Lebenswerter Ort“

Die 40-jährige Cornelia Schneider-Pungs, unverheiratet aber leiert, keine Kinder, ist in der Stadt Achim geboren, die sie nun nach vorne bringen wolle. „Ich möchte mich in den Dienst der Allgemeinheit stellen und etwas bewegen“, betonte die designierte Kandidatin. Über die Tatsache, dass sie bei ihrer Ratsarbeit in den vergangenen fünf Jahren eher unter dem Radar tätig war und während der Sitzungen meist still auf ihren Laptop oder aufs Smartphone starrte, hat sie kein Problem und zwei Begründungen parat: Erstens habe sie einen Job, der sie sehr stark fordert und zweitens sei ihr die Stimmung in den Sitzungen „zu trübe“, um mitzureden, sagt sie. Nun aber habe sie den logischen Schluss gezogen, das Amt der Bürgermeisterin zu bekleiden, „um die Stadt Achim zu einem zukunftsfähigen und weiterhin so lebenswerten Ort für uns alle zu machen“.

Sie ist seit 2010 in der SPD, hat nach einem Sprachenstudium einige Jahre in Celle als Lehrerin an einer Schule gearbeitet, wechselte 2016 als Referentin für Sprachbildung und später auch Digitale Bildung ins Niedersächsische Kultusministerium, wo sie 2017 persönliche Referentin von Kultusminister Grant Hendrik Tonne war. Seit 2018 leite sie für Microsoft deutschlandweit den Geschäftsbereich Schulen. Deswegen habe sie das Digitalisierungs-Desaster in Deutschland genau im Blick und „Schule und Bildung“ zu einem ihrer Schwerpunkte erklärt. Dass die größte Fraktion im Stadtrat, die im Rat oft wie Ditzfeld stimmt, nun eine eigene Kandidatin präsentiert, kommentiert Petra Geisler: „Der Bürgermeister ist viel auf unsere Vorschläge eingegangen. Eigentlich müsste er die Dinge antreiben, wir aber treiben den Bürgermeister an.“