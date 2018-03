Bei der Achimer Tafel gibt es nach Angaben des Vorsitzenden Rainer Kunze derzeit ausreichend Lebensmittel für alle Bedürftigen. (Björn Hake)

"Es war wie ein Vulkanausbruch, der die gesamte Tafel-Landschaft mit voller Wucht erreicht hat" – so beschreibt Rainer Kunze, Vorsitzender der Achimer Tafel, die Entwicklung der vergangenen Tage. Er spielt damit auf die Entscheidung einer Essener Tafel-Einrichtung an, neue Ausweise vorerst nur an Bedürftige mit deutschem Pass auszugeben. Diese Entscheidung hatte viele wütende aber teils auch zustimmende Reaktionen bis in die höchsten politischen Kreise hervorgerufen. Kunze selbst will sich und damit die gesamte Achimer Tafel in dieser Diskussion klar positionieren.

"Wir stehen mit der Achimer Tafel als eine von über 900 Tafel in ganz Deutschland zu den Grundsätzen, die wir unterschrieben haben", sagt er. "Wir dulden keinen Rassismus und wir helfen allen Menschen, die Hilfe benötigen." Davon sei ganz ausdrücklich keine Gruppe ausgeschlossen. Wenn es aufgrund fehlender Lebensmittel oder zu wenig Personal Einschränkungen geben müsse, dann sollten die für alle gelten. Die Entscheidung der Essener Tafel sei aus seiner Sicht "sehr unglücklich" gewesen.

Einen Vergleich zwischen der hiesigen und der Essener Tafel sei aber ohnehin schwierig. "Wir versorgen pro Woche etwa 600 Menschen, das ist ein Zehntel von der Bedürftigenzahl der Essener Tafel." Probleme mit Auseinandersetzungen, wie sie in Essen vorgefallen sein sollen, gebe es bei der Achimer Tafel, die auch Ausgabestellen in Lunsen und Bassen betreibt, nicht. Ohnehin sei die Tafel hier in der Region derzeit gut aufgestellt.

"Wir haben ausreichend Lebensmittel für alle und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das in absehbarer Zeit ändern wird", betont Kunze und kommt damit zu dem Thema, weshalb er an diesem Nachmittag eigentlich eingeladen hatte: die Bilanz der Tafel für das Jahr 2017. Dem Jahr, in dem die Einrichtung hier vor Ort ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert hat. "Wir hatten ein sehr arbeitsreiches Jahr", fasst der Vorsitzende zusammen. Mit den 100 ehrenamtlichen Helfern, die der Einrichtung zur Verfügung stehen, habe man die Aufgaben allerdings gut gemeistert. "Es gibt viele Tafeln, auch hier in der Region, die Probleme haben, genügend Helfer zu finden", berichtet Kunze. "Wir sind aber in der glücklichen Lage, dass uns viele Helfer schon lange die Treue halten." Gut die Hälfte der 100 Ehrenamtlichen sei schon von Anfang an mit dabei.

180 neue Ausweise für Bedürftige

Doch auch bei der Achimer Tafel gab es schon andere Zeiten. "Während der großen Flüchtlingswelle 2015 und 2016 sind wir schon an unsere Belastungsgrenzen gestoßen." Mittlerweile habe sich die Situation aber entspannt. Stellte die Tafel 2016 beispielsweise noch 400 neue Ausweise für Bedürftige aus, waren es im vergangenen Jahr nur noch 180. Dennoch sei die Zahl der Bedürftigen gestiegen, da die Familien, die zusammen jeweils nur einen Ausweis benötigen, größer geworden seien. "2016 haben wir 30.000 Personen versorgt, 2017 waren es 32.000." Davon seien 47 Prozent Flüchtlinge. "Der Anteil geht leicht zurück. Wir hatten in den vergangenen Monaten mehr Neuanmeldungen von Nicht-Flüchtlingen."

Entspannt sieht es für die Tafel auch auf der finanziellen Seite aus. "Durch die Unterstützung der Bevölkerung und der Kommunen sind wir aktuell in einer guten finanziellen Situation", freut sich Kunze. Pro Jahr bekommt die Einrichtung zusammen rund 20.000 Euro aus den Gemeinden Oyten, Ottersberg, Thedinghausen und der Stadt Achim. Als große Investition steht für die Tafel in diesem Jahr die Anschaffung eines neuen Kühlfahrzeugs auf der Agenda. "Hier rechnen wir mit Kosten von etwa 35.000 Euro", sagt Kunze.