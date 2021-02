Rainer Kunze, Vorsitzender der Achimer Tafel, freut sich, dass es im März endlich wieder losgehen kann. (Björn Hake)

Auf den Tag genau vier Monate ist es nun her, dass die Achimer Tafel ihre Türen schließen musste. Am 26. Oktober vergangenen Jahres führten die kontinuierlich steigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis Verden dazu, dass sich der Vorstand für eine Schließung entschied – wieder einmal. Denn bereits im Frühjahr 2020 hatte die Tafel wegen der Corona-Pandemie für zwei Monate geschlossen werden müssen. Doch auf die zweite Schließung folgt nun endlich auch wieder die zweite Öffnung.

Einstimme Entscheidung

Ab Montag, 1. März, wird die Achimer Tafel ihren Betrieb wieder aufnehmen. Dazu hat sich der Vorstand entschlossen. „Und die Entscheidung ist einstimmig gefallen“, betont der Vorsitzende Rainer Kunze. „Für uns ist die Inzidenzzahl ausschlaggebend, die im Landkreis derzeit glücklicherweise sehr niedrig ist.“ Der Wert liegt im Landkreis Verden nämlich bereits seit einigen Wochen unter 35. Am Donnerstagmorgen lag er bei 20,4. „Mit Blick auf diese niedrigen Werte haben wir uns entschlossen, dass wir es riskieren können, wieder zu öffnen“, sagt Kunze. Ab Montag soll also nun im Tafelhaus in Achim und auch an allen Ausgabestellen der komplette Betrieb wieder aufgenommen werden.

„Der aktuell niedrige Inzidenzwert im Landkreis Verden ermöglicht es uns, den Tafelbetrieb mit dem von uns festgelegtem Gesundheits-und Hygienekonzept ohne Ansteckungen bei unseren Tafelhelfern und Tafelkunden zu ermöglichen“, ist Kunze überzeugt. Dieser Schritt sei bereits von vielen sehnlichst erwartet worden. „Unsere Kunden und Helfer haben schon immer gefragt, wann wir endlich wieder loslegen und auch die Spender haben darauf gewartet“, berichtet Kunze. Immerhin mussten Letztere die Ware, die sonst immer die Tafel abgenommen hat, zuletzt selbst entsorgen.

Hygienekonzept gilt weiterhin

Aus Sicht von Kunze sei es nun höchste Zeit, den Betrieb wieder aufzunehmen. „Vier Monate Pause sind eine ganz schön lange Zeit und wir haben viele Leute, die wir versorgen müssen.“ Die vergangenen Monate habe man bei der Tafel versucht, mit verschiedenen Aktionen so gut es geht zu überbrücken. Ob das erfolgreich war und wie es nach dieser langen Pause um die Tafel steht, dazu will Kunze sich allerdings erst später äußern. „Nun muss sich erst einmal wieder alles einspielen“, sagt er mit Blick auf die kommenden Wochen, danach könne man vermutlich mehr sagen.

Klar ist, dass auch trotz der niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis nach der Öffnung am Montag im Tafelhaus nach wie vor strenge Hygieneregeln gelten. Dazu hatte der Verein im Frühjahr bereits ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet, das nun weiterhin zum Tragen kommt. Damals wurden vor der Tür Markierungen angebracht, damit beim Warten ausreichend Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Nur noch maximal drei Personen dürfen gleichzeitig ins Tafelhaus. Markierungen auf dem Boden weisen auch im Haus den jeweiligen Weg von der Kasse zu den einzelnen Ausgabestellen. Vor diesen sind Spuckschutz-Wände angebracht. Generell gilt eine Maskenpflicht sowohl für Helfer als auch für die Kunden. Ab sofort reichen dort allerdings keine Alltagsmasken mehr. „Es gilt für alle die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken oder chirurgischen Einmalmasken“, erklärt Kunze.