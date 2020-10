Wie lange die Schließung der Tafel dauern wird, steht aktuell noch nicht fest. (Björn Hake)

Die Achimer Tafel zieht Konsequenzen aus den steigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis Verden und schließt ihr Tafelhaus ab kommenden Montag, 26. Oktober. Das hat der Verein jetzt mitgeteilt. Demnach habe der Vorstand am Mittwoch entschieden, bis auf Weiteres den Betrieb komplett einzustellen. Bereits von Mitte März bis Mitte Mai hatte die Einrichtung wegen der Corona-Pandemie geschlossen, danach jedoch mit einem vom Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzept den Betrieb wieder aufgenommen.

„Bis zum heutigen Tage haben wir im Tafelbetrieb keinerlei Vorkommnisse in Bezug auf die Corona-Pandemie verzeichnet“, teilt der Vorsitzende Rainer Kunze mit. Dennoch habe man sich zum Schutz der ehrenamtlichen Helfer, die zu 80 Prozent über 60 Jahre alt sind und damit der Risikogruppe angehören und natürlich auch dem Schutz der Kunden für eine zweite Schließung entschieden. „Die Entscheidung ist bisher zeitlich nicht begrenzt, sie richtet sich nach der Entwicklung der Infektionszahlen in den nächsten Wochen und Monaten“, teilt der Verein mit. Ob und wie ein Notdienst in Form eines Lieferdienstes organisiert werden kann, werde noch geprüft.