Den Achimer Weihnachtsmarkt soll es auch 2020 in der Innenstadt geben – wenn die Corona-Situation es im Dezember denn zulässt. Die Unternehmergemeinschaft überlegt bereits, welche Lösungen es für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen geben kann. (Björn Hake)

Welche Restriktionen die Corona-Pandemie aufgrund ihrer weiteren Entwicklung in diesem Jahr noch mit sich bringen wird, ist bisher nicht abzusehen. Und auch, wenn sich die Zahl der Infizierten derzeit allerorts erhöht und Großveranstaltungen sowie Menschenansammlungen immer unwahrscheinlicher werden, plant die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga), den Achimer Weihnachtsmarkt auszurichten. „Was Corona bringt, wird die Zeit zeigen, aber wir haben losgelegt“, betont Uga-Vorsitzender Ingo Freitag. Zur Not müsse das Konzept dann angepasst werden oder eine Alternative kommt zum Tragen, die die Uga in der Hinterhand habe, über die Freitag aber noch nicht sprechen will.

Der Weihnachtsmarkt wird, wenn die Situation es zulässt und das Gesundheitsamt des Kreises Verden sowie die Stadt Achim ihr Okay geben, mindestens vom 4. bis 20. Dezember stattfinden. „Wobei die Schausteller derzeit jeden möglichen Tag mitnehmen möchten und es gut fänden, wenn der Weihnachtsmarkt bis zum 22. Dezember geht“, wie Freitag anmerkt. Letztlich bleibt für einzelne Entscheidungen aber noch ein bisschen Zeit und erst für Ende Oktober ist ein Gespräch mit der Stadtverwaltung angesetzt.

„Wir arbeiten wieder mit der Schaustellerfamilie Stummer zusammen“, erzählt Freitag, der diesen Umstand auch oder gerade in Corona-Zeiten für einen gewichtigen Vorteil hält. Denn die Familie Stummer sei im Schaustellerverband und der arbeite eng mit der niedersächsischen Landesregierung zusammen. „Es soll pauschale Hygieneregeln für die Weihnachtsmärkte in Niedersachsen geben“, weiß Freitag bereits. Das bedeutet, dass die Uga das dann bestehende Hygienekonzept übernehmen könne und nicht selbst eines entwickeln müsse.

Seine Kontaktdaten hinterlassen

Derzeit bestehe die Vorgabe, dass auf Weihnachtsmärkten an Alkohol allenfalls Glühwein ausgeschenkt werden darf, weiß Freitag. „Und dort, wo Glühwein ausgeschenkt wird, muss es extra Bereichen geben, an denen man sich registrieren lassen muss.“ Ebenso wenig dürften Speisen einfach so an Tischen oder Ständen verzehrt werden, auch im Stehen nicht. „Da muss man dann schauen, wie man das technisch löst“, sagt Freitag. Eine erste Überlegung sei es daher, eine Art Weihnachtsgarten einzurichten, den man dann nur über einen Eingang erreichen kann, wo man seine Kontaktdaten hinterlässt.

Aber egal, was am Ende dabei herauskomme, eines ist in den Augen von Ingo Freitag unabdingbar: „Das, wofür Weihnachtsmärkte eigentlich gedacht sind, in großen Gruppen eng zusammenzustehen, das wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben.“ Auch in Achim nicht, wo aber dieses Mal ein professioneller Dekorateur dafür sorgen soll, dass die Budenstadt weihnachtlich daherkommt. Zumal zwischen den einzelnen Ständen größere Abstände als sonst eingerichtet werden müssen. „Dafür werden wir die Kunsthandwerker zwischen die Verzehrstände stellen“, erzählt Freitag, denn dort seien die längsten Schlangen zu erwarten. Auch wird die Besetzung der Kunsthandwerker in den Holzbuden in diesem Jahr nicht mehr wochenweise wechseln. Freitag: „Wir haben aber schon Zusagen von zwei, drei Kunsthandwerkern, die auch die ganze Zeit über in einer Hütte bleiben würden.“

Unklar sei noch, ob die Lauenburger Puppenbühne wieder ein Gastspiel in Achim gibt. Und auch der Weihnachtsmann müsse noch gefragt werden, ob er sich unter Corona-Bedingungen ein Engagement vorstellen kann. „Die Kinder müssten ihm ihre Gedichte dann eben mit Abstand vortragen“, lautet die Uga-Lösung.

Die Unternehmergemeinschaft in Person ihres Vorsitzenden betont, dass der Bibliotheksplatz als Zentrum der Veranstaltung außerordentlich wichtig ist. Und in diesem Zusammenhang gelte: „Wir wollen den Achimer Wochenmarkt nicht verdrängen oder stören, sondern das Gesamtangebot in der Innenstadt stärken“. Diesbezüglich hatten bereits die beiden neuen Wochenmarktsprecher Julian Tewes und Konstantinos Seitanidis angekündigt, frühzeitig das Gespräch mit der Uga suchen zu wollen, um im Bilde zu sein. „Das kommt auch noch“, sagt Freitag, der bereits zusagt, dass wenn der Weihnachtsmarkt tatsächlich bis zum 22. Dezember laufen könne, der Wochenmarkt am Mittwoch, 23. Dezember, nicht beeinträchtigt werde.