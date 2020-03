Bürgermeister Rainer Ditzfeld bedauert die Absage des Wirtschaftsforums, hält sie allerdings für die richtige Entscheidung. (Björn Hake)

Am Montagnachmittag noch hatte der Achimer Bürgermeister Rainer Ditzfeld Rücksprache mit dem Verdener Gesundheitsamt gehalten. Auch in den Wochen zuvor gab es immer wieder Telefonate, in denen gemeinsam mit dem Wirtschaftsbeirat und der Kreissparkasse darüber gesprochen wurde, ob man das Achimer Wirtschaftsforum mit rund 250 Gästen auch in Zeiten des kursierenden Coronavirus' noch stattfinden lassen kann. „Die einhellige Meinung war, dass es – solange es keinen reellen Fall im Landkreis Verden gibt – problemlos stattfinden kann“, berichtete Ditzfeld. Genau diese Fälle gibt es nun aber seit Montagabend und aus diesem Grund haben sich alle Beteiligten am Dienstagnachmittag gemeinsam dazu entschlossen, das Wirtschaftsforum, das eigentlich am Mittwochabend stattfinden sollte, abzusagen.

„Das Risiko ist einfach zu groß“, sagte Ditzfeld bei der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Eine Einschätzung, die auch Matthias Knak, Vorstand der Kreissparkasse Verden, teilte. In deren Räumlichkeiten in der Achimer Innenstadt finden das Forum und die Verleihung der Auszeichnung für den Unternehmer des Jahres traditionell statt. „Wer unsere Räume kennt, der weiß, dass es mit 250 Gästen immer sehr eng wird“, begründete Knak die Entscheidung. „Die Besucher haben nicht die Möglichkeit ausreichend Abstand zu halten.“ Darüber hinaus sei die Belüftungssituation kritisch. „Alles in allem sind die Rahmenbedingungen vor Ort nicht günstig, um die Ausbreitung eines Virus' zu vermeiden.“

Daher galt es abzuwägen, ob man das Risiko tragen könne. „Wir haben uns gemeinsam entschieden, dass wir es nicht verantworten können, die Veranstaltung stattfinden zu lassen“, sagte Knak. Dennoch wolle man mit dieser Entscheidung nicht dazu beitragen, dass sich Unsicherheit in der Stadt breitmache. „Wir wollen auf keinen Fall Panik schüren, aber wir hielten es mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen für ratsam so damit umzugehen“, sagte Ditzfeld. Als Veranstalter habe man schließlich gegenüber den Gästen auch eine gewisse Verantwortung.

Ausfallen soll das Achimer Wirtschaftsforum in diesem Jahr allerdings trotzdem nicht. „Die Absage bezieht sich nur auf den Termin am 11. März“, stellte der Bürgermeister klar. Die Veranstaltung soll im Laufe des Jahres jedoch nachgeholt werden – „wenn wieder etwas Ruhe eingekehrt ist“. Wann das genau sein wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. „Wir werden aber alles dafür tun, dass es noch in diesem Jahr stattfinden kann“, versprach Ditzfeld. Und er ist zuversichtlich, dass auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte dann wieder als Gast dabei sein wird. „Ich denke, dass wir es auch ein zweites Mal schaffen, einen gemeinsamen Termin zu finden.“