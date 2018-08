Der Achimer Wochenmarkt hat mittwochs und samstags geöffnet und ist stets gut besucht. (Björn Hake)

Nun steht also ein Achimer Heiligtum auf dem Prüfstand: der Wochenmarkt und dessen Anordnung in der Innenstadt. Muss es bei der schlauchartigen Aufstellung, die die Kunden durch die ganze Fußgängerzone führt, bleiben oder können Stände auch auf einem der beiden Plätze so arrangiert werden, dass es für die Gastronomen und ihre Gäste attraktiv ist? Die Verwaltung will ihre Hausaufgaben machen, alte Ideen prüfen, unter Umständen neue entwickeln und sie der Politik vorlegen.

Dass die Damen und Herren im Rathaus bei ihrer Prüfung behutsam vorgehen müssen, steht außer Frage: Erstens ändert der Mensch ungern seine Gewohnheiten, und zweitens ist der Wochenmarkt der Frequenzbringer schlechthin für die City – sie ist durch ihn verlässlich wenigstens an zwei Vormittagen in der Woche rappelvoll. Auf keinen Fall sollte für ein Konzept teure externe Hilfe in Anspruch genommen werden. Das Geld dafür hat die Stadt schon vor Jahren ausgegeben, die mit Bürgern und Stadtrat erarbeiteten Ergebnisse liegen vor. Außerdem ist der Wochenmarkt eine Achimer Angelegenheit, für die Verwaltung (Marktmeister und Stadtmarketing), Marktbeschicker, Einzelhändler und Gastronomen an einen Tisch geholt werden sollten.

Denn vielleicht möchten sie das Eine tun, ohne das Andere zu lassen: Die Stände könnten im Halbkreis mit den Fronten zu Feuerwache, Atrium und demnächst Stadtcafé ausgerichtet sein und dann von dort ausgehend in bewährter Manier nach links und rechts in die Fußgängerzone gestellt werden.