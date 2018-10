Die Achimer fürchten um den Erholungswert des Naturschutzgebietes rund um den Ellisee. (Focke Strangmann)

Den Achimern ist offenbar viel daran gelegen, das Naturschutzgebiet „Sandtrockenrasen“ rund um den Ellisee weiterhin so betreten und erleben zu dürfen wie bisher. Neben der Initiative, die Peter Hencke – wie berichtet – auf der Online-Beteiligungsplattform „achim dialog“ angestoßen hatte und die mit zwölf Ja-Stimmen (bei einem Nein und einer Enthaltung) erfolgreich war, hat Gerhard Leuschner nun eine „Petition“ an die Stadt Achim und den Landkreis Verden übergeben.

Das gemeinsame Ziel aller Bemühungen: Das jetzige Wegenetz zu erhalten und den Erholungswert im Naturschutzgebiet zu bewahren. Beide Behörden haben bisher beteuert, dem soweit wie möglich nachkommen zu wollen. Dafür muss die Stadt aber erfolgreich mit privaten Grundeigentümern verhandeln, um deren Flächen nutzen zu können.

Mehr zum Thema Sandtrockenrasen Achim Schrumpfkur fürs Wegenetz Das Wegenetz, auf dem derzeit das Naturschutzgebiet am Ellisee erlebt werden darf, verschwindet, ... mehr »

Schafft sie dies nicht, schrumpft das Wegenetz mindestens auf nur noch zwei Pfade zusammen, die zum Teil am Rand verlaufen. „Da sieht man doch von der freien Natur nichts, sondern nur Büsche und Bäume“, kritisiert Leuschner. Denn für einen Weg, der auf städtischem Boden verläuft, müsse erst noch eine Schneise geschlagen werden. Leuschner: „Beide Wege sind unattraktiv, das Naturschutzgebiet kann auf ihnen nicht in seiner ganzen Schönheit und Vielfalt wahrgenommen werden.“ Offene Heideflächen und der alte Baumbestand seien von den städtischen Wegen aus nämlich nicht zu sehen.

Druck auf die Verwaltung steigt

Daher erhöht der Achimer den Druck auf die Verwaltung und hat bisher 37 Unterschriften gesammelt von Mitbürgern, denen der Erhalt des Wegenetzes ebenso am Herzen liegt. „Hätte ich mehr Zeit gehabt, wären es Tausend geworden“, ist sich Leuschner sicher. Er und die anderen möchten, dass die Stadt nichts unversucht lässt, die bisherigen Wege zu erhalten und mit den Eigentümern dafür eine Lösung zu finden. „Man kann auf die Grundsteuern verzichten und die Eigentümer von der Haftung befreien“, schlägt er vor.

Auch sei es denkbar, den Eigentümern nur die Wege abzukaufen und sie einmal jährlich oder einmalig dafür zu entschädigen. Die Flächeneigentümer hatten sich bisher wohl größtenteils geweigert, ihre Areale der Öffentlichkeit weiterhin zur Verfügung zu stellen, weil ab Ende des Jahres eine neue EU-Schutzverordnung für das Gebiet greift. Sie bedeutet, dass die Privatleute für die Sicherheit auf den Wegen haften müssten.

Mehr zum Thema Naturschutzgebiet in Achim Wegweisende Entwicklung Das Naturschutzgebiet „Sandtrockenrasen Achim“ muss politisch unter Schutz gestellt werden. Das ... mehr »

Wie Stadtplanerin Monika Nadrowska auf Nachfrage ausführte, könne die Stadt Achim erst aktiv werden, wenn die neue Verordnung greift. „Wir versuchen es, können es aber nicht versprechen, dass alle Wege letztlich erhalten bleiben“, sagte sie. Das liege auch am Ausgang der Gespräche mit den Eigentümern. Letztlich müsse für die Wegführung ohnehin ein Kompromiss gefunden und etwa Biotope ausgelassen werden.

Der Entwurf der Verordnung liegt bis Mittwoch, 24. Oktober, im Raum 324 des Achimer Rathauses zur Einsichtnahme aus. So lange können Bürger noch Anregungen oder Bedenken gegenüber der Stadtverwaltung oder direkt an die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Verden vorbringen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr wird sich in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 23. Oktober, ab 17 Uhr im Rathaus mit der Ausweisung des Naturschutzgebietes befassen. Zu Beginn und am Ende der Sitzung gibt es eine Einwohnerfragestunde.