Dienstleistungen rund um die Kfz-Zulassung im Landkreis Verden sollen bald komplett online möglich sein. (Manfred Below)

Die Notwendigkeit einer weiteren Kfz-Zulassungsstelle im Landkreis Verden, die von Achim aus auch die Nachbargemeinden Oyten, Ottersberg und Thedinghausen betreut hätte, ist offenbar nicht mehr gegeben. Denn sowohl die Kreisverwaltung als auch die Achimer Stadtverwaltung sehen die von der SPD auf Stadt- und Kreisebene beantragte Außenstelle der Kfz-Zulassung mittlerweile als überflüssig an. Der Einsatz der Software „i-Kfz“ beim Kreis sei nämlich soweit fortgeschritten, dass noch in diesem Jahr selbst An-, Um- und Abmeldungen von Autos und Co. übers Internet möglich sein werden.

„Meine Fraktion hat erst, nachdem sie den Antrag gestellt hat, davon erfahren, dass das Projekt “i-Kfz„ voraussichtlich im Jahre 2019 vollständig eingeführt wird“, hatte Bernd Junker laut Protokoll dazu im Kreisausschuss für Ordnungsangelegenheiten Ende 2018 gesagt. Gelinge dies, sagte Junker, könne auf die Einrichtung einer Achimer Zulassungsstelle verzichtet werden.

So sieht es auch die Achimer Stadtverwaltung, die sich obendrein bei einigen Nachbarn eine Absage eingehandelt hatte. Denn Oyten, Ottersberg und Thedinghausen „sehen, teilweise auf eine mögliche Kostenbeteiligung angesprochen, den Bedarf für sich nicht“, heißt es in einer Beschlussvorlage, die von der Politik erst im Mai dieses Jahres beraten werden soll. Wie berichtet, müssten nach den Angaben der beiden Verwaltungen in Achim Arbeitsplätze für 3,6 Stellen eingerichtet werden, eine Stelle davon müsste zusätzlich geschaffen werden. Und dennoch: „Es könnten nicht alle Zulassungsvorfälle in Achim angeboten werden.“

Für Verdens Erste Kreisrätin Regina Tryta waren sowohl die zusätzlichen Personalkosten als auch der Fortschritt beim Online-Service die Gründe dafür, dass sie sich in besagter Ausschusssitzung gegen die zusätzliche Kfz-Außenstelle für den Nordkreis ausgesprochen hatte. Sie erklärte, dass voraussichtlich Mitte bis Ende 2019 das Kfz-Zulassungsgeschäft im Kreis erstmals komplett online möglich sein wird. Aufgrund der Äußerungen in dieser Sitzung hatte die Achimer Stadtverwaltung dann die Verhandlungen zur Errichtung einer Außenstelle nicht weiter konkretisiert, wie es in der Vorlage aus dem Rathaus heißt.

Von insgesamt 450 Dienstleistungen bundesweit gehöre „i-Kfz“ zu den ersten neun, die komplett übers Internet abwickelbar sein sollen. Das Programm besteht aus drei Stufen, die ersten beiden bedient der Landkreis Verden bereits. Sie ermöglichen dem Kfz-Halter, sein Fahrzeug online abzumelden und es immerhin auf den gleichen Fahrer wieder zuzulassen. Damit würden aber nach Darstellung der Kreisverwaltung nur 15 Prozent der unterschiedlichen Dienstleistungen rund um die Kfz-Zulassung online abgedeckt. Wenn Stufe drei nun alle Leistungen abdecke, „wird der Bedarf eines direkten Kundenservices sukzessive abnehmen“, glaubt die Achimer Stadtverwaltung. Sie schlägt daher den Ratsleuten vor, auf eine eigene Zulassungsstelle zu verzichten und stattdessen den Landkreis zu bitten, die Stufe drei von „i-Kfz“ tatsächlich im Jahr 2019 zu realisieren.

Schließlich sind das Thema und auch der Antrag der SPD-Fraktion nicht neu und beim ersten Vorstoß vor acht Jahren für eine Achimer Außenstelle heiß es, dass bereits ein Jahr später alles rund um die KfZ-Zulassung über die Datenautobahn erledigt werden könne.