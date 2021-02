Larissa aus Achim hat die knappe Entscheidung gewonnen und ist eine Runde weiter. (ProSieben/Richard Hübner)

Das war knapp. In der jüngsten Folge der TV-Castingshow „Germany's Next Top Model“ hat es die 22-jährige Larissa aus Achim knapp geschafft. Chefjurorin Heidi Klum hat in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge zwar nur ein Nachwuchsmodel nach Hause geschickt, die Wahl aber fiel zwischen der geschassten Alexandra und eben Larissa, die sehr viel Kritik einstecken musste. Letztlich aber hat sie es geschafft und ist weiterhin im Rennen.

Grundschullehrerin als Berufsziel

Die junge Achimerin möchte, wie berichtet, "den Leuten zeigen, dass auch Mädchen mit einem kurvigen und nicht model-typischen Körper es schaffen können.“ Sie will anderen kurvigeren Models Mut machen. „Die Modebranche hat sich weiterentwickelt und erkannt, dass auch Models, die nicht den typischen Model-Maßen entsprechen, auf den Laufsteg gehören. Diversity spielt eine immer größere Rolle bei Modenschauen und Shootings“, sagte 22-jährige Achimerin, die Grundschullehrerin werden möchte.